Mike Raed war angefressen: „Wir haben nur das gemacht, was wir eben nicht machen sollten“, kommentierte der Co-Trainer von A-Ligist Davaria Davensberg die 2:3 (0:3)-Heimniederlage gegen Aufsteiger SG Selm. Die Gastgeber hatten alle Mahnungen vor der Partie, zu kombinieren statt sich in unnötige Zweikämpfe einzulassen, ignoriert.

Die Folge: Unnötige Ballverluste, dazu noch Fehlpässe in der Vorwärtsverteidigung – die Selmer bedankten sich und führten zur Halbzeitpause mit 3:0. Die Gastgeber dagegen waren kaum einmal gefährlich in den SG-Strafraum vorgedrungen. Mohamed Morsel war mit einem Fernschuss an Selms Keeper Nils Böckenbrink gescheitert (23.), später verpasste Jerome Willocks eine hohe Flanke von Morsel nur knapp (38.).

Nach dem Seitenwechsel kamen die Davaren nach und nach zu mehr Chancen. Ercan Erkan verfehlte mit einem 18-Meter-Schuss das Tor (50.), dann bekam Morsel den Ball nach einer Flanke von Jerome Willocks nicht unter Kontrolle (53.). Kurz darauf aber brachte Mahmoud Mahmoud den Ball nach einer Ecke von Morsel im Tor unter – 1:3. Dennis Kreuzberg und Willocks scheiterten mit Fernschüssen (77./79.), doch ein flach geschossener 25-Meter-Freistoß von Anas Lotfi brachte die Hausherren noch einmal nah an den Ausgleich heran.

Am Ende reichte es aber nicht mehr. Wobei die Davaren noch Glück hatten, denn Jan-Hendrik Rabitsch vergab zwei hundertprozentige Chancen zum vierten Selmer Treffer (84./89.).

Davaria: Stilling – Bruck, Atalan, Mah. Mahmoud – U. Nicosia, Lotfi, J. Raed (68. Assad Pour), M. Morsel (80. Hussein), Erkan – Willocks, J. Morsel (46. Kreuzberg). Tore: 0:1 Neumann (18.), 0:2 Rutkovski (34.), 0:3 Westrup (44.), 1:3 Mah. Mahmoud (65.), 2:3 Lotfi (88.). Beste Spieler: Lotfi, Atalan.