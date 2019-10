Schon wieder Oktoberfest . Diesmal allerdings nicht in Ascheberg, sondern in Nienberge. Weswegen die Münsteraner den TuS gebeten hatten, ihr Gastspiel an der Nordkirchener Straße auf den heutigen Donnerstag, 19 Uhr, vorzuverlegen.

TuS-Coach Martin Ritz erwartet „ein völlig anderes Spiel als das am Samstag in Wolbeck. Nienberge zählt nach meiner Kenntnis zu den Mannschaften, die dem Gegner gern den Ball überlassen, um dann über Konter zum Erfolg zu kommen“. Was vielfach auch funktioniere. Am Sonntag etwa bezwangen Acht-Tore-Mann Cedric Eisfeldt und Co. den zwischenzeitlichen Liga-Primus Roxel 2 mit 5:3.

Der TuS hat oftmals eine ganz ähnliche Spielidee. Aber, erklärt Ritz: „Gerade in unserem Spiel gegen die Roxeler haben wir eine Halbzeit lang gezeigt, dass wir auch mit Ball was anfangen können.“ Zum Personal: Christopher Roberg, Lukas Lohmann und Marvin Krause sind angeschlagen. Dafür stehen Mirco Schwipp, Dustin Hölscher und Torsteher Finn Auferkamp wieder zur Verfügung.