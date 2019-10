Elf Fußballfreunde – eine Mission. Einmal ihren Idolen von der DFB-Elf ganz nahe sein: Für die Mini-Kicker des SV Herbern mit Jonas Frey, Jakub Musiol, Jonas Stentrup, Jan Volke , Konstantin Nägeler, Alexander Schürkmann, Lennart Ligges, Luis Schippritt, Julian Heitmann und Benno Holtrup ging dieser Traum jetzt in Erfüllung. Sie alle waren auf Tuchfühlung mit Marco Reus und Manuel Neuer. Als Einlaufkinder durften sie beim Test-Länderspiel zwischen Deutschland und Argentinien im Signal-Iduna-Park in Dortmund Hand in Hand mit den argentinischen Nationalspielern den Rasen betreten.

Die Einladung war ein Dankeschön aufgrund des 100-jährigen Vereinsgeburtstages des SVH sowie für die vielen internationalen Begegnungen, bei denen die Herberner den Verband Westfalen (FLVW) unterstützten. Die Freude war natürlich riesengroß, wie Coach Michael Schippritt erzählte. Während die Eltern auf der Tribüne saßen, begleiteten Schippritt und Trainerkollege Lukasz Musiol die Sechsjährigen in den Stadionkatakomben.

Weihnachten , Geburtstag und Ostern an einem Tag

Nachdem die Kinder einheitlich eingekleidet waren, ging es zum Spielertunnel. Dort durften die Steppkes alle deutschen Stars nach dem Warmmachen abklatschen. Der Jugendkoordinator des SVH und Abteilungsleiter des Amateurfußballs beim FLVW, Thomas Berndsen, war ebenfalls vor Ort und freute sich über die leuchtenden Kinderaugen.

Damit nicht genug: An den Händen der Auswahlspieler Agustín Marchesin, Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Paulo Dybala sowie Marcos Rojo ging es aufs Feld. Dort hörten die Herberner die Hymnen beider Länder. Das Spiel selbst verfolgten sie dann mit den Eltern auf der Tribüne.

Die Erinnerungen aber, die bleiben. Luis Schippritt war selig, weil er Marco Reus und Marc-André ter Stegen abgeklatscht hatte. Und für Konstantin Nägeler fielen Weihnachten, Geburtstag und Ostern zusammen, als er Manuel Neuer gegenüberstand, wie Mutter Kerstin erzählte. Ein großes Gesprächsthema bei den Minis war, wer mit Superstar Dybala (Juventus Turin) einlaufen durfte. Das Los fiel auf Jan Volke – so hatte jeder sein besonderes Erlebnis an diesem denkwürdigen Tag.