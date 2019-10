Frank Große-Budde , Trainer der Landesliga-Frauen des SV Herbern, war nach der Partie bedient. „Mit vier oder fünf Spielerinnen kann man gegen elf nicht bestehen“, monierte er und bemängelte damit die Leistung eines Teils seiner Mannschaft. Der 4:2 (1:1)-Sieg der SG Telgte über die Blau-Gelben war „absolut verdient“, musste der Coach der Gäste eingestehen. Die Herberner Frauen spielten in Telgte rund eine halbe Stunde in Überzahl, nachdem Torjägerin Laura Brockmeier auf dem Weg zum SG-Tor von der Seite umgetreten worden war (62.). Eine glatt rote Karte für die Übeltäterin war die Folge. Doch die Besucherinnen konnten die numerische Überlegenheit beim Stand von 1:2 nicht nutzen, um die Partie zu drehen. Vielmehr gelang es Telgte, zwei weitere Male zu treffen. Zwischenzeitlich erzielte Laura Brockmeier nach Vorlage von Lina Urban zwar noch das erneute Anschlusstor zum 2:3 (71.). Doch ein weiterer Konter der SG führte zehn Minuten vor dem Ende zum 2:4-Endstand aus Herberner Sicht.

In der ersten Hälfte waren die Herbernerinnen durch Laura Brockmeier in Führung gegangen, diese hatte Telgte aber bereits vor der Pause ausgeglichen. Durch die Niederlage rutschen die SVH-Frauen in der Tabelle auf Rang acht ab.

SVH: Dartmann – Hönekop, Jakovljevic, Krzyzosiak, M. Urban (50. L. Urban), Brockmeier, S. Große-Budde, Blesenkemper (60. Jaspert), J. Große-Budde, Rehbein, Vorlop (82. Nienhaus).