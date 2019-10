Es wird Trainer geben, die ihren Spielern vor einem Pokalspiel untersagen, sich auch nur im Geringsten mit dem möglichen Knallergegner in der Folgerunde zu befassen. Um nur ja den Fokus auf der unmittelbar bevorstehenden Aufgabe zu belassen. Holger Möllers sieht das anders: „Die Jungs sollen ja von Rödinghausen träumen.“ Die Aussicht auf ein Westfalenpokal-Viertelfinale gegen den Regionalliga-Primus, so der Coach des SV Herbern, könne seine Elf doch nur zusätzlich beflügeln. Wobei das für die Spvg. Steinhagen, am Donnerstag, 20 Uhr, in der Runde der letzten 16 beim SVH zu Besuch, aufgrund der Nähe zu Rödinghausen fast noch mehr gelte.

Trotzdem ist der Trainer der Blau-Gelben guter Dinge. Gerade daheim und unter Flutlicht haben seine Mannen in der Vergangenheit oft Großes vollbracht. Auch die Aussicht, wetterbedingt unter Umständen auf den Kunstrasen auszuweichen, kann Möllers nicht schrecken: „Am Siepenweg haben wir seit zwei Jahren kein Pflichtspiel verloren.“

Freitag im Tor

Steinhagen, Landesligist wie Herbern, hat er ein Mal beobachtet – und notiert, dass die Ostwestfalen exzellent verteidigen: „Da müssen wir uns vorn was einfallen lassen.“ Zu den länger Verletzten (Vincent Sabe, Dennis Idczak, Sebastian Schütte, Nico Plechaty) hat sich am Wochenende Jan Hoenhorst (Muskelfaserriss) gesellt. Das Tor hütet – etwas überraschend – Sven Freitag. Sollte es auf ein Elferschießen hinauslaufen, „kann ich Jens Haarseim ja immer noch in der 90. Minute bringen“, so Möllers. Der Neuzugang aus Brambauer hat in Liga und Pokal bereits drei Strafstöße pariert.