Holger Möllers, Coach des Fußball-Landesligisten SV Herbern, wollte „lieber nichts sagen“. Was einerseits ein bisschen unprofessionell war, andererseits aber auch irgendwie nachvollziehbar. Selten schien die Chance, das Derby beim VfL Senden zu gewinnen, größer als an diesem Sonntag, an dem die Blau-Gelben knapp eine Stunde lang alles im Griff hatten. Wenn man dann aber hilflos und wie ein begossener Pudel an der Seitenlinie zuschauen muss, wie der eigenen Elf das Spiel doch noch entgleitet, dann kann es einem schon mal die Sprache verschlagen. André Bertelsbeck war – logisch nach dem 3:1 (0:1) im Nachbarschaftsduell – nicht ganz so verstockt wie der SVH-Trainer: „Aufgrund der Leistungssteigerung nach der Pause geht der Sieg, denke ich, in Ordnung.“ Vor dem Wechsel habe dagegen „der Zugriff gefehlt, da war Herbern besser“.

Bei Dauerregen auf dem rutschigen Kunstrasen entsprangen viele Aktionen dem Zufall. Einer der durchdachteren Angriffe der Gäste hätte fast das 0:1 gebracht. Doch erst scheiterte Whitson an VfL-Keeper Johannes Brückner, dann klärte Georg Schräder Joe Brelohs Nachschuss auf der Linie, und Versuch Nummer drei drosch Marcel Scholtysik übers Tor. Auf der anderen Seite war Herberns Keeper Jens Haarseims bei der Doppelchance durch Dennis Bäumer und Rabah Abed zwei Mal im Bilde.

Ex-Sendener leitet das 0:1 ein

Den Angriff, der schließlich doch zum 0:1 führte, hatte Philip Just eingeleitet. Der Ex-Sendener verfehlte das Tor zwar knapp. Doch der Ball kam irgendwie zu Brehloh zurück, der aus der Halbdistanz vollstreckte. Was nach der Pause passierte? „Senden ist höher angelaufen, wir haben Fehler im Aufbau gemacht und uns letztlich den Schneid abkaufen lassen“, so der Mann, der 2018/19 noch maßgeblichen Anteil an den beiden VfL-Derbysiegen gehabt hatte.

Matchwinner Heubrock

Diesmal hieß der Matchwinner Hendrik Heubrock. Der ehemalige Möllers-Schützling in Ascheberg, der erst nach 45 Minuten gekommen war und kurz vor dem Ende verletzungsbedingt wieder vom Feld musste, sprühte in der Zeit dazwischen nur so vor Spielfreude. Und natürlich war es Heubrock, der mit einem überlegten Schuss von der Grenze des Sechzehners den Ausgleich besorgte. Auch den einstudierten Freistoß, den Rabah Abed zum 2:1 verwertete, hatte der VfL-Mittelfeldmann ausgeführt. Die endgültige Entscheidung in der Schlussminute: Eldin Celebic schickte den eingewechselten Tim Castelle auf die Reise, der gekonnt zum 3:1 vollendete.

VfL: Brückner – Celebic,, Reckmann, Veronelli (46. Castelle), Schrader – Reickert, Dabrowski – Bäumer, Keßler (46. Heubrock, 85. Leisgang), Kaling (78. Frahman) – Abed. SVH: Haarseim – E. Sabe, Dubicki, Höring (67. Krampe), Just – Richter, Airton, Breloh – Lünemann, Whitson, Scholtysik (67. Amoev). Tore: 0:1 Breloh (35.), 1:1 Heubrock (58.), 2:1 Abed (64.), 3:1 Castelle (90.). Beste Spieler: Brückner, Schrader, Reckmann, Heubrock/Just, Airton.