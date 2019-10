„Das ganze Spiel war eigentlich relativ ausgeglichen“, bilanzierte Simon Schwert , spielender Co-Trainer beim SV Herbern 2. Dennoch gingen die Herberner schließlich als klarer 3:0-Sieger vom tiefen Rasenplatz von Fortuna Schapdetten. Den Verhältnissen entsprechend kennzeichneten viele lange Bälle das Spiel, die Gastgeber kamen zu vielen Eckbällen, aus denen einige Gelegenheiten resultierten.

„Wir haben in der Halbzeit angesprochen, dass wir Standards vermeiden müssen“, so Schwert. Das funktionierte hervorragend und den Gästen gelang es zumindest einige Male, sich spielerisch vor das Fortuna-Tor zu kombinieren. Bei allen drei Toren wurde flach herausgespielt und dann präzise die Tiefe gesucht, Schwert selbst, Robin Schmitt und Joker Robin Krysiak nutzten die Chancen konsequent. „Die zweite Halbzeit war definitiv stärker“, erklärte Schwert, sodass der Dreier am Ende auch nicht unverdient sei.

SVH 2 : Zurloh – Ligges (65. Krysiak), Bergmann, Hülk, Mangold – Schulte, Schwertmann (80. S. Krampe) – Kortendick, Le. Krampe (75. Overs), Schmitt – Schwert (90. Goßheger). Tore : 0:1 Schwert (56.), 0:2 Schmitt (72.), 0:3 Krysiak (90.). Beste Spieler : Mangold, Kortendick, Zurloh.