Am Sonntag ging es für die Davensberger nach Albersloh zum Tabellennachbarn in der Kreisliga A. In einem eng umkämpften Spiel hieß es am Ende 1:1 (1:1).

Die Davaren kamen nicht gut in die Partie auf dem glitschigen Kunstrasenplatz in Albersloh. „Vor allem unser Passspiel, das, was uns eigentlich ausmacht, hat darunter gelitten“, bemängelte Spielertrainer Masen Mahmoud nach dem Spiel.

Der Führungstreffer der Hausherren viel nach 24 Minuten. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung ging es ganz schnell, Jannick Horstmann erzielte das Tor. Den Ausgleich durch Jerome Willocks betitelte Mahmoud als „Geschenk“ der Gastgeber: Nach einem Ballverlust tief in der Albersloher Hälfte musste Willocks nur noch einschieben.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der immer wieder durch harte Zweikämpfe unterbrochen wurde. Dennis Kreuzberg und Anas Lotfi vergaben die größten Davensberger Chancen. „Im Endeffekt können wir gut mit dem Punkt leben“, bilanzierte Mahmoud.

Davaria: Stilling – Bruck, Mah. Mahmoud, U. Nicosia, Assad Pour (65. M. Raed) – Mas. Mahmoud (16. A. Nicosia), Lotfi, J. Raed – Kreuzberg, Willocks, Morsel. Tore: 1:0 Horstmann (24.), 1:1 Willocks (32.). Beste Spieler: U. Nicosia, Mah. Mahmoud, Assad Pour.