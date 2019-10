Angst vor großen Namen haben sie in Davensberg keine. Wieso auch? Klar, der Landesligaprimus Werner SC ist in der Kreispokalrunde der letzten 16 am heutigen Donnerstag, 19 Uhr, im Waldstadion zu Gast. Aber beim hiesigen A-Ligisten sind bekanntlich genug Leute aktiv, die einst sogar noch höher gekickt haben. Insofern überwiegt bei Davaren-Spielertrainer Masen Mahmoud eindeutig die Vorfreude: „Natürlich sind wir der krasse Außenseiter. Trotzdem ist das für uns eine schöne Bonusaufgabe – und eine willkommene Laufeinheit. Umso fitter gehen wir in die nächsten Spiele.“

Vielleicht könne man den Favoriten darüber hinaus ja „ein bisschen kitzeln“, so der Davensberger Coach, der allerdings auf drei angeschlagenen Stammkräfte – Anas Lotfi, Jawad Morsel und Rojhat Atalan – verzichtet. Ungleich länger ist indes die Ausfallliste bei den Gästen. Marvin Stöver, Niklas Link, Henry Poggenpohl, Chris Thannheiser, Yannick Lachowicz und der Ex-Davensberger Jussef Saado sind verletzt. Jawad Foroghi ist gesperrt, Mondrian Runde im Urlaub und Jannik Prinz beruflich verhindert. Ins Achtelfinale hatte sich der WSC durch ein 5:4 nach Elfmeterschießen beim B-Ligisten Saxonia Münster gezittert.