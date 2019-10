Die für Sonntagnachmittag vorgesehene Partie zwischen Fortuna Schapdetten und dem TuS Ascheberg ist auf den 7. November (Donnerstag) verschoben worden. Die Schapdettener hatten diesen Termin vorgeschlagen und darum gebeten, das Heimrecht zu tauschen, um nicht auf dem heimischen Kunstrasen spielen zu müssen. „Das kommt uns entgegen“, so TuS-Trainer Martin Ritz auf Nachfrage der WN. Die Partie wird um 19 Uhr an der Nordkirchener Straße in Ascheberg angepfiffen.