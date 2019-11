Wer sich die Kreisliga-A-Fußballer des TuS Ascheberg in diesem Jahr noch auf heimischem Platz ansehen möchte, sollte sich die Nachholpartie gegen Fortuna Schapdetten am heutigen Donnerstag (Anstoß 19 Uhr) ansehen. Das nächste Heimspiel der Schwarz-Grünen findet am 8. März 2020 gegen die SG Selm statt.

Sein Team habe gegen den Drittletzten Schapdetten „keinen Siegdruck“, betont TuS-Trainer Martin Ritz , dennoch wolle der Tabellenfünfte unbedingt den siebten Saisonsieg einfahren. „Und wenn es ein dreckiges 1:0 ist, ist das auch egal“, bringt es der Coach auf den Punkt.

Dabei haben die Gastgeber Personalsorgen. Von den 27 Spielern, die Ritz generell zur Verfügung stehen, sind nicht weniger als 13 verletzt oder verhindert. Aktuell hat Stephan Böcker das TuS-Lazarett erweitert, der Einsatz des angeschlagenen Christopher Roberg ist zumindest fraglich. Mirco Schwipp ist studientechnisch verhindert. Dafür sind Christopher Frede und Dustin Hölscher wieder mit dabei.

Dennoch: „Wir werden wohl nur zwei Feldspieler auf der Dank haben“, befürchtet Ritz.