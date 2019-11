„Das war ein geiles Spiel“, freute sich Mike Raed , Co-Trainer von Davaria Davensberg , der Spielertrainer Masen Mahmoud vertrat, über den 1:0-Sieg bei Spitzenreiter SV Bösensell. In einer insgesamt ausgeglichenen Partie hatte der SVB mehr, aber wenig klare Torchancen.

Die Davaren attackierten die Gastgeber ab der Mittellinie, was sehr gut klappte. Jerome Willocks wurde für die Gäste gleich zwei Mal gefährlich, Anas Lotfi vergab eine Kopfballgelegenheit. Auf der Gegenseite konnte sich Torwart Andreas Stilling bei einigen Gelegenheiten auszeichnen. Der Treffer des Tages in der 79. Minute war dann laut Raed „ein Kandidat für das Tor des Jahres“: Nach einem weiten Pass von Umberto Nicosia über die Abwehrkette der Gastgeber vollendete Mehdi Dirani vom linken Strafraumeck aus mit einem Volleyschuss in den rechten Torwinkel. In der 88. und 89. Minute tauchte Davaria durch Jawad und Mohamed Morsel jeweils frei vor dem Tor auf, ließ die Entscheidung aber liegen. “Wir haben kaum Fehler gemacht, Kampf und Leidenschaft gezeigt“, lobte Raed seine Mannschaft.

Davaria : Stilling – Loose (81. Bruck), Mah. Mahmoud, Atalan (46. A. Nicosia), Kreuzberg – U. Nicosia, J. Morsel – M. Morsel, Lotfi, Dirani (90.+2 Hussein)– Willocks. Tor : 0:1 Dirani (79,). Beste Spieler : U. Nicosia, Stilling, Kreuzberg.