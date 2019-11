Am Ende stand ein 23:23-Remis. Unentschieden fiel auch das Fazit von Heinz Huhnhold aus. „Aufgrund der ersten Halbzeit war es ein verlorener Punkt, aufgrund der zweiten Hälfte ein gewonnener Zähler“, so der Coach der HSG Ascheberg/Drensteinfurt nach der Punkteteilung gegen den TV Friesen Telgte in der Frauen-Kreisliga. Es war nach vier Niederlagen wieder ein (Teil)-Erfolg für die HSG-Handballerinnen. Den hielt Hannah Lohmann fest. Die Torhüterin parierte in letzter Sekunde einen Siebenmeter. „Vor der Pause war ich komplett zufrieden. Wir haben Chancen gesucht und gefunden“, blickte Huhnhold auf das 17:14 zurück. Daran vermochte sein Team nach dem Wiederbeginn nicht mehr anzuknüpfen. S. Bultmann (8), B. Schmidt (5), J. Schmidt (3), Breuer (2), Große-Westremann, Albersmeyer, Pannock, Eickmeyer, Schlamann (je 1). (uni)