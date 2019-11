Klein gegen Groß, dieses Duell gab es im Westfalenpokal bereits in der Vergangenheit. Am 11. August 2009 gastierte der SC Preußen Münster , damals ebenfalls Regionalligist, in Herbern. Es war eine denkwürdige Begegnung.

„Alles hat gepasst“, erinnert sich Ex-SVH-Spieler Bernd Löcke an jenen lauen Sommerabend an der Werner Straße. 800 Fans, darunter viele Anhänger des SCP, und elf bis in die Haarspitzen motivierte Herberner, die sich über Wochen auf das Match gefreut hatten. „Klar gehört auch Glück dazu. Wenn du nach zehn Minuten mit 0:2 zurückliegst, ist die ganze positive Stimmung im Eimer“, weiß der langjährige Blau-Gelbe.

Adamek in Gala-Form

Dass Herbern nach zehn Minuten nicht mit 0:2 zurücklag, hatte das Team im Wesentlichen Sebastian Adamek zu verdanken. Als der SVH-Schnapper gleich zu Beginn einen scharfen Schuss der Preußen aus kürzester Distanz parierte, „da denkt man schon: Ja, könnte unser Tag werden“, blickt der Mann, der heute noch gelegentlich den Kasten der U 23 sauber hält, auf das Duell zurück.

Nicht nur Adamek hatte vor zehn Jahren einen Sahnetag erwischt. Faruk Bozaci drehte einen Münsteraner nach dem anderen ein. „Die Preußen waren sich ihrer Sache etwas zu sicher und haben entsprechend behäbig agiert. Da ist so ein quirliger Junge wie Faruk Gold wert“, so Löcke, der in einer Szene ebenfalls sein technisches Vermögen aufblitzen ließ: Einen Freistoß setzte der Mittelfeldmann Zentimeter neben den Pfosten. Es war die beste Gelegenheit der Hausherren, die 51 Minuten die Null hielten. Erst in den Schlussminuten erhöhten die prominent besetzten (Marvin Bakalorz, Marc Lorenz) und vom späteren Champions-League-Trainer Roger Schmidt (bis März 2017 bei Bayer Leverkusen) gecoachten Adlerträger noch auf 3:0.

Die Helden von damals sind natürlich auch am Samstag (23. November, 14.30 Uhr/Siepenweg), wenn Viertligaprimus Rödinghausen kommt, vor Ort, um ihre Nachfolger im SVH-Dress anzufeuern. Löckes Rat: „jede Minute genießen.“