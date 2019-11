Dass die A-Liga-Fußballer des TuS Ascheberg ihr Spiel bei Fortuna Schapdetten am heutigen Samstag, 12.30 Uhr, nachholen, passt TuS-Coach Martin Ritz „gar nicht“. Was weniger damit zu tun habe, dass die Partie im Nottulner Ortsteil auf Asche ausgetragen wird („damit kommen die Jungs schon klar“). Das Problem sei vielmehr, „dass wir mit Ach und Krach elf Mann und einen zweiten Torhüter aufbieten“. Sage und schreibe neun Spieler (Marcel Hartwig, Philipp Brumann, Marius Breuer, Hendrik Bolle, Johannes Sandhowe, Lennart Heubrock, Dustin Hölscher, Steffen Laakmann, Stefan Böcker) sind verletzt oder anderweitig verhindert. Mirco Schwipp kehrt zwar ins Team zurück, hat aber ewig nicht trainiert. Immerhin: Lukas Lohmann hat seine Gelb-Sperre abgesessen.

Es ist also keine Koketterie, wenn Ritz dem eigenen Team, aktuell Fünfter, bei der akut abstiegsbedrohten Fortuna die Favoritenrolle abspricht. Trotzdem werde sein Team alles versuchen, um in dem erwarteten „Kampfspiel“ zu punkten. Schließlich wollen die Ascheberger bis zur Winterpause auf 31 Zähler kommen – so viele waren es in der ganzen Spielzeit 2018/19.