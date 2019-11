Das, was Fortuna Schapdetten und der TuS Ascheberg in der A-Liga-Nacholpartie am Samstag anboten, habe nur entfernt an Fußball erinnert, so TuS-Coach Martin Ritz . Es sei auf dem „unfassbar schlechten Ascheplatz ein einziges Gepöhle“ gewesen. Weil sich die Gastgeber dabei cleverer anstellten als die Ascheberger, hieß es am Ende 2:0 (1:0) aus Fortuna-Sicht.

Die zahlreichen Ausfälle mochte Ritz nicht als Ausrede für die Pleite gelten lassen. Vielmehr habe Schapdetten jenen Einsatz gezeigt, den die eigenen Schützlinge phasenweise vermissen ließen: „Wir waren in der Vorsaison oft genug in der Situation, in der aktuell die Fortuna steckt. Da kommt ein Team, das Fünfter oder Sechster ist, für das es also um nicht ganz so viel geht wie für die Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand steht. Und dann fehlen halt beinahe automatisch die paar Prozent, die es braucht, um dort zu bestehen.“

TuS-Patzer entscheidend

Trotzdem war zumindest ein Teilerfolg im Nottulner Ortsteil möglich – hätten die Ascheberger nicht bei beiden Toren entscheidend mitgeholfen. Vor dem ersten Gegentreffer hatte Keeper Simon White Christopher Roberg in Bedrängnis gebracht, beim 2:0 patzte Christopher Frede, dessen zu kurze Kopfballrückgabe bei Sven Lengers landete. Die einzig zwingende TuS-Gelegenheit im gesamten Spiel vergab Yannick Westhoff gleich zu Beginn.

TuS: White – Lohmann, Müller (67. Schwipp), Frede, Rüschenschmidt (88. Molkenthin) – Zahlten (88. Sobbe), Roberg, Wiggermann – Heinrich, Westhoff, Witthoff. Tore: 1:0 Bendig (8.), 2:0 Lengers (58.).