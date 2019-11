Die Fußballer des TuS Ascheberg haben ihre Rückrundenpartie bei BW Aasee 2 vorgezogen und laufen bereits am heutigen Dienstag in Münster auf. Anstoß auf dem Kunstrasen an der Bonhoefferstraße ist um 20 Uhr. Das Hinspiel Mitte September gewannen die Ascheberger mit 3:2 durch ein Tor von Dustin Hölscher in der Nachspielzeit.

Die aktuelle Tabelle der Kreisliga A weist den TuS vor dem Wiedersehen als klaren Favoriten aus. Die Ascheberger sind Fünfter, die BWA-Zweite ist Letzter. Aber: Die Elf von Martin Ritz hat die vergangenen beiden Spiele verloren, während die Aasee-Kicker ihre vergangenen beiden Partien gewonnen haben.

Was Gästetrainer Ritz für relativ nichtssagend hält. Entscheidend sei: „Aasee 2 ist eine spielstarke Truppe, das liegt uns mehr als etwa der Hauruck-Fußball zuletzt auf dem Aschenplatz in Schapdetten. Ich hoffe, dass meine Mannschaft verstanden hat, dass wir uns trotz des bisher guten Saisonverlaufs nicht in Sicherheit wiegen dürfen.“

Extrem mau ist nach wie vor die Personalsituation der Ascheberger. Die Zahl der einsetzbaren Spieler ist weiterhin sehr überschaubar. Immerhin ist Steffen Laakmann wieder mit dabei.