TuS Ascheberg: Die Jugend forscht weiter

Das Projekt „ Jugend forscht “ wurde im Sommer 2018 an der Nordkirchener Straße eröffnet. Aus der Not heraus: Mehr als ein halbes Dutzend Spieler – darunter Routiniers wie Rodrigo de Sousa, Vincent Sabe, Julian Tüns und Keeper Tobias Kofoth – hatten den A-Ligisten TuS Ascheberg gemeinsam mit Trainer Andrea Balderi verlassen. Dessen Nachfolger Martin Ritz musste das Team fast komplett neu aufbauen.

Aus der schon zitierten Not machte der neue Übungsleiter kurzerhand eine Tugend. Er stockte den Kader auf 23 Spieler auf, vor allem mit Schwarz-Grünen aus der zweiten Mannschaft und den A-Junioren. Und das Projekt „Ascheberger Jungs“ war erfolgreich: Die jüngste Mannschaft der Liga meisterte den Klassenerhalt, der Kader wurde weiter aufgestockt.

Die Hinrunde der aktuellen Saison beendete der TuS völlig überraschend auf Platz fünf. Und die Jugend will erfolgreich weiterforschen – mit fast der exakt selben Besetzung.

Denn Trainer Ritz und 25 von 26 Spielern haben nun für die kommende Spielzeit verlängert. Einzige Ausnahme ist Marvin Krause. Der offensive Mittelfeldspieler, der aus Verletzungsgründen in dieser Saison noch kein einziges Mal zum Einsatz kam, wolle seine Fußballschuhe an den Nagel hängen, so Oliver Gellenbeck , sportlicher Leiter des TuS Ascheberg.

„ Die Arbeit von Martin hat entsprechende Früchte getragen. " Oliver Gellenbeck, sportlicher Leiter

Auch Co-Trainer Felix Windmeier wird ab Sommer 2020 nicht mehr an der Seitenlinie assistieren. „Er will selbst noch einmal die Fußballschuhe schnüren – ob bei uns, wissen wir noch nicht“, sagt Gellenbeck.

21 Jahre ist das Durchschnittsalter der „alten“ und neuen Ascheberger Truppe. Mit Christopher Roberg und Hendrik Bolle stammen nur zwei der 25 Spieler nicht aus dem Ort, sondern aus dem benachbarten Davensberg – mehr „Ascheberger Jungs“ geht kaum.

Dass die Gespräche mit Trainer und Spielern so durchschlagend erfolgreich verliefen, sei natürlich auch der aktuellen Tabellensituation geschuldet, so der sportliche Leiter. Doch nicht nur: „Die Arbeit von Martin hat entsprechende Früchte getragen. Er hat eine junge Mannschaft zusammengestellt, die sich hervorragend entwickelt hat. Wir wollen auch in der kommenden Saison wieder im oberen Viertel der Tabelle mitspielen.“

Vom Erfolg der ersten Mannschaft profitieren nicht zuletzt auch die Reserve (Kreisliga C) und auch die jetzigen Nachwuchskicker. „Unsere jungen Spieler haben wieder eine Perspektive, und unsere Zweite werden wir im Sommer als Elferteam zurückmelden“, kündigt Gellenbeck an.

Haben die Schwarz-Grünen langfristig auch eine Rückkehr der ersten Mannschaft in überkreisliche Gefilde im Visier? Ausgeschlossen sei nichts, so der sportliche Leiter: „Als wir 2010 in die Bezirksliga aufgestiegen sind, war das vor der Saison auch nicht geplant. Aber dann schwächelten die Favoriten, und plötzlich standen wir ganz oben.“