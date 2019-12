Reges Schmidteinander – Britta und Janine bei der HSG vereint

Eigentlich war die Familienzusammenführung für später geplant. Weil die Handballerinnen der HSG Ascheberg/Drensteinfurt aber gerade keine A-Jugend zusammenbekamen, sammelte Janine Schmidt bereits mit zarten 17 erste Erfahrungen bei den HSG-Damen. Inzwischen, mit 19, hat sie sich einen Stammplatz in der Sieben von Heinz Huhnhold ergattert. Es herrscht also, wenn man so will, ein reges Schmidteinander auf der Platte. Denn auch Mutter Britta , 47, ist beim hiesigen Kreisligisten zumeist erste Wahl.

Comeback eher zufällig

Wobei auch das eher dem Zufall geschuldet war, wie die Älteste im Team berichtet. Mama Schmidt, seit Ende der 1980er-Jahre bei ihrem Heimatverein Warendorfer SU aktiv, hatte mit dem Vereinssport im Zuge der Familienplanung eigentlich längst abgeschlossen. Eine Freundin, Karin Bohnenkamp, die von Schmidts WSU-Vergangenheit gar nichts wusste, „fragte mich, ob ich vielleicht Lust auf Handball hätte und mal mit zum Training in Ascheberg kommen wolle“, schmunzelt Britta Schmidt. Die Freundin war dann nur kurz am Start, Schmidt machte weiter. Huhnhold hält den Rückraum-Routinier für unverzichtbar: „Sie wirft ja nicht nur ihre sechs bis acht Tore, sondern verteidigt auch exzellent und zählt trotz ihres Alters zu den Fittesten in der Mannschaft.“

Viele Gemeinsamkeiten

Den Spaß an der harten Abwehrarbeit muss Linksaußen Janine Schmidt von der Mutter geerbt haben. Und auch sonst hätten beide einiges gemeinsam, verrät die Tochter: „Wenn es die Zeit erlaubt, schauen wir uns die WM-Spiele der deutschen Frauen an.“ Überhaupt drehten sich die privaten Gespräche oft genug um den Handball. „Ist doch schön, wenn man so ein Hobby miteinander teilt.“ Auch denselben Lieblingsspieler hätten Mutter und Tochter: Ex-Weltmeister Michael „Mimi“ Kraus. „Guter Typ“, findet Janine.

Die Auszubildende habe sich gerade in der vergangenen Spielzeit „hervorragend entwickelt“, lobt derweil der Coach der Spielgemeinschaft. Wurfrepertoire, taktisches Verständnis, Deckungsverhalten: Die Zweitjüngste bei der HSG habe so viel gelernt im ersten Seniorenjahr, dass er sie bedenkenlos von Beginn an bringen könne. Übrigens: In der kommenden Spielzeit könnten sogar drei Schmidts in der Startformation stehen. Melina, zwei Jahre ältere Schwester von Janine, pausiert derzeit berufsbedingt, hat aber bereits angekündigt, 2020/ 2021 wieder angreifen zu wollen.