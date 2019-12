Daniel Heitmann, Coach der U 23 des SV Herbern, hatte ein „ungutes Gefühl“, als sich seine Mannen vor dem Spiel beim Tabellenvorletzten BW Aasee 2 aufwärmten. Da sei wenig Anspannung im Team zu spüren gewesen. Und diese Sorglosigkeit der hiesigen A-Liga-Fußballer sollte sich in der Anfangsviertelstunde fortsetzen – was der Gegner prompt nutzte: Nick Steffen schloss zwei Konter erfolgreich (10./18.) ab. Hätte nicht SVH-Keeper Sebastian Adamek weitere Großchancen der Münsteraner vereitelt, das Match wäre frühzeitig entschieden gewesen.

So rappelten sich die Besucher nach einer halben Stunde plötzlich auf. Noch vor der Pause nickte Robin Krysiak, Mann des Spiels, Leon Krampes Eckstoß am zweiten Pfosten ein (42.). Auch an den Folgetreffern war Krysiak beteiligt: Den Ausgleich (50./Mirco Kortendick) bereitete er vor, das 2:3 (68.) erzielte er wieder selbst – und Robin Schmitts sehenswerter Bogenlampe aus 35 Metern zum 2:4 (71.) war eine Balleroberung des Offensivmannes vorausgegangen. Den einzigen BWA-Angriff nach der Pause verwertete Jonas Bexten zum 3:4-Endstand (85.).

SVH 2: Adamek – Mangold, Hülk (85. K. Höring), Bergmann, J. Dubicki (52. Ligges) – Overs, Drews – Kortendick, Le. Krampe (88. Großheger), Schmitt – Krysiak (74. Brinkmann). Tore: 1:0/2:0 Steffen (10./18.), 2:1 Krysiak (42.), 2:2 Kortendick (50.), 2:3 Krysiak (68.), 2:4 Schmitt (71.), 3:4 Bexten (85.). Beste Spieler: Adamek, Schmitt, Krysiak.