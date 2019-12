„Die Luft war raus“, kommentierte Martin Ritz , Trainer der Kreisliga-A-Fußballer des TuS Ascheberg, das 0:2 (0:0) am Sonntagmittag beim BSV Roxel 2. Lange hadern wollte er mit dem Ergebnis der letzten Partie im Kalenderjahr 2019 nicht: „Abhaken, es war der Abschluss eines super Jahres.“

Ein wenig wurmte Ritz der Spielverlauf dann aber doch. Zwar sei der Sieg der Roxeler durchaus verdient gewesen, doch habe der Schiedsrichter vor allem beim 2:0 nachgeholfen. Der Pfiff zum Foulelfmeter sei passend zur Vorweihnachtszeit ein „Geschenk“ an die BSV-Reserve gewesen, mitinitiiert durch das Verhalten des angeblich Gefoulten: „Wir kennen das ja mittlerweile“, so der Ascheberger Coach: „Wer am lautesten schreit, bekommt auch in der Kreisliga A recht.“

Die Ritz-Elf hat mit der Niederlage in Roxel zwar vier der letzten fünf Spiele 2019 verloren, schließt das Jahr aber dennoch in der oberen Tabellenhälfte ab. Darauf kann die junge Truppe fast ausschließlich mit Vereins-Eigengewächsen, vor Saisonbeginn noch Liga-Außenseiter, sehr gut überwintern. Zumal sich nach der mehrmonatigen Pause das zurzeit gut gefüllte Lazarett der Grün-Schwarzen gelichtet haben dürfte.

TuS: Auferkamp – Lohmann, Zahlten, Frede, Müller – Bolle (46. Rüschenschmidt), Roberg, Wiggermann (71. Hanke) – Heinrich, Westhoff, Witthoff. Tore: 1:0 Pekuza (55.), 2:0 Hatam (70./FE). Beste Spieler: Zahlten, Roberg.