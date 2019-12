Alles, nur kein begnadeter Kicker – SVH-Macher Heinz Steffen

Eigentlich, so erinnert sich Heinz Steffen , sollte es ein geselliger Doppelkopfabend werden, als er sich mit Freunden in der Gaststätte Tergeist traf. Nebenan im Saal fand die Mitgliederversammlung des SV Herbern statt. Und irgendjemand kam auf die Idee, dort mal reinzuschauen. Als der Abend gelaufen war, hatte keine Re-Dame einen Fuchs gefangen, aber Heinz Steffen war um einen Posten reicher: 1967 wurde er zum dritten Vorsitzenden des Dorfvereins gewählt. „Ich war noch gar nicht reif für dieses Amt“, so Steffen.

Das sollte sich bald ändern, denn: Der Name Heinz Steffen ist für den SV Herbern untrennbar mit einer Neuausrichtung des Vereins verbunden – vom fast reinen Fußballklub zum Großverein mit einer Reihe von Abteilungen. Diese Entwicklung resultierte aus dem Bau der Turnhalle in den Jahren 1972/73. Steffen hatte sich zwischenzeitlich vom dritten Vorsitzenden an die Spitze des Vereins hochgearbeitet.

Hallenbau ein Meilenstein

Die zusätzlichen Möglichkeiten und Entwicklungschancen, die die neue Halle dem Verein bot, erkannte Steffen frühzeitig. Aber auch die Gefahren: Er wollte eine Konkurrenzsituation unter den Klubs im Dorf vermeiden. Daher machte er sich dafür stark, dass die Halle unter der Regie des SVH geführt wird. Statt eigenständiger Vereine bildeten sich neue Abteilungen innerhalb des Clubs. „Die Gemeinde stand dahinter“, erzählt Steffen, der übrigens damals auch Mitglied des Gemeinderates war – was einige Entwicklungen erleichterte. Dass dem Urgestein in diesen bewegenden und stressigen Jahren Zeit blieb, um den SVH zu managen, hatte er auch seiner allzu früh verstorbenen Frau Maria zu verdanken: „Sie hat mich laufen lassen, das war mein Glück.“

Auch wenn die neuen Abteilungen letztlich auf seiner Initiative basierten, so hängt Steffens Herz doch am Fußball, „obwohl mein eigenes Können nichts auf den Hacken hatte“, wie er so selbstkritisch wie schmunzelnd einwirft. Das blau-gelbe Trikot übergestreift hat er nie. Ihm reichte der VEW-Betriebssport, bei dem er sich jedoch eine schwere Knieverletzung zuzog. Also stand und steht Steffen lieber unter den Zuschauern. Ganz selten verpasst er ein Heimspiel der ersten Mannschaft.

Fußball die große Liebe

Und das nicht nur in der Zeit, als seine Söhne Reiner und Jürgen aktiv auf dem Platz standen. Apropos: Jürgen Steffen ist mittlerweile in die Fußstapfen seines Vaters getreten und führt Regie beim SVH – durchaus begleitet vom Vater: „Der Vorstand, der jetzt am Ruder ist, hat keine größeren Probleme zu lösen, als das bei uns damals der Fall war. Aber die Themen sind anders.“ Der Senior erkennt, dass sich „das ganze Umfeld deutlich verbessert hat“.

Neben dem Fußball hat Heinz Steffen eine weitere sortliche Leidenschaft: Er fährt gern Rad. Legendär sind seine mehrwöchigen Touren gemeinsam mit Heinz Rogge, die das Duo unter anderem nach Lourdes, zum Nordkap oder nach Sankt Petersburg führten. „Die Tour nach Istanbul war die schwierigste“, erinnert sich Steffen, der bis heute täglich zwischen 20 und 50 Kilometer per Drahtesel zurücklegt. Dass er alljährlich an der Radtouristikfahrt seines geliebten SV Herbern teilnimmt, versteht sich von selbst.