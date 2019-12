Weiter, immer weiter – Irmgard Frommer traut sich nicht, aufzuhören

Rentner müssen nicht unbedingt mitten in der Hochsaison Urlaub machen und an die Nordseeküste fahren. Sollte man meinen. Für Irmgard Frommer gibt es indes genügend gute Gründe, ihren Erholungsurlaub dann anzutreten, wenn alle fahren: „Ich kann meine Gruppen doch nicht im Stich lassen . . .“ Und so steht sie nach den Ferien wieder in der Halle, jeden Montag, jeden Dienstag. Seit 1972. Irmgard Frommer dürfte die dienstälteste Übungsleiterin des SVH sein. Seit der Eröffnung der Turnhalle ist sie dabei – ein Ende ist nicht abzusehen.

„Wir saßen bei Tergeist. Da bin ich angesprochen worden, ob ich mich nicht als Übungsleiterin ausbilden lassen wolle“, erinnert sich die gebürtige Schlesierin. Seit 1969 lebt die agile Rentnerin in Herbern. Der Sport war ein gutes Vehikel, um sich ins Dorfleben zu inte­grieren. Ende 1972 fand der erste Übungsabend statt. „Gymnastik für Frauen“ lautete das Angebot, für das sich am ersten Abend über 100 Frauen interessierten. Die neue Turnhalle löste einen regelrechten Boom aus. Kein Wunder. Für Frauen gab es bis dahin in Herbern kein sportliches Angebot. Es mussten zwei Gruppen gegründet werden. Neben Frommer übernahmen Elisabeth Walter, Vroni Rauh und später Marlen Krampe Verantwortung.

Geselligkeit wird groß geschrieben

„Wir sind zusammen alt geworden“, schmunzelt die Übungsleiterin darüber, dass die Aktiven zum Teil ebenfalls seit Jahrzehnten dabei sind. Die älteste Teilnehmerin ist 89. Das Training gestaltet Frommer mit Routine, sie lässt sich aber auch immer wieder Neues einfallen. Dabei geht es nicht nur um körperliche Fitness. Geselligkeit wird groß geschrieben – nicht nur, wenn ein Geburtstagskind in Form einer Ehrenrunde auf dem Mattenwagen durch die Halle geschoben wird. Die Frauen treffen sich auch außerhalb der Halle – zu Maigängen, Ausflügen, Weihnachtsfeiern oder zum Karneval.

Apropos: Frommer gilt als Erfinderin des Frauenkarnevals im SVH. Von 1974 bis 1985 fanden sagenumwobene Veranstaltungen in den Gaststätten Tergeist und Strunk statt. „Eigentlich hat man sich das ganze Jahr mit den Vorbereitungen beschäftigt“, lacht die Übungsleiterin und „Ober-Närrin“. Dem Karneval folgte das Oktoberfest: Zwischen 1986 und 1991 ging es einmal im Jahr bayerisch zu. Heute gibt es Oktoberfeste in jedem Ort – damals war es ein herausragendes Ereignis.

Dass sie stets die Hauptlast der Veranstaltungen trug, hat mehrere Gründe: „Ich organisiere gerne“, lautet der eine. Und: „Mein Vater und der Großvater haben im Dorf musiziert.“ Da fiel der Apfel nicht weit vom Stamm, schließlich greift auch Frommer gern in die Akkordeon-Tasten. Wie lange die rüstige Rentnerin das Training noch leitet, weiß sie nicht: „Ich hatte mal überlegt, Schluss zu machen. Aber ich habe dann nicht den Mut dazu gefunden. Die Frauen sind doch so dankbar.“