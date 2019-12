Vier Jahrzehnte für Blau-Gelb

„Funktionär“ ist nicht unbedingt ein Begriff, der mit viel Sympathie behaftet ist. Eher das Gegenteil ist der Fall: Funktionäre gelten im schlechtesten Fall als Bürokraten, die noch nie etwas davon gehört haben, dass man „fünf auch mal gerade sein lassen kann“.

Doris Nägeler ist Funktionärin. Aber eine, die dem Begriff alle Ehre macht. 40 Jahre lang hat sie ehrenamtlich und effizient für den SV Herbern gearbeitet. Vier Jahrzehnte lang hat sie sich nämlich darum gekümmert, dass es in der Halle funktioniert. Und diese Aufgabe hat sie mit so viel Können und Leidenschaft ausgefüllt, dass die Gemeinde Ascheberg sie mit der Sportplakette auszeichnete und der SVH ihr die Ehrennadel in Gold mit Eichenlaub verlieh – eine Auszeichnung, die nur drei lebenden Vereinsmitgliedern vergönnt ist.

Nägeler kam aus Dortmund ins beschauliche Herbern, als sie ihren Mann Herbert heiratete. Das war 1967. Mit dem Thema Sport hatte sie damals nicht viel zu tun, obwohl „ich mich immer gerne bewegt habe“. „Mich in Herbern einzuleben, ist mir nie schwer gefallen“, erinnert sich das „Stadtkind“, das seit 1969 einem Herberner Kegelclub angehört und seit 1972 das Frauensport-Angebot nutzt.

Als eine Hallen-Geschäftsführung gesucht wurde, schlug Herbert Nägeler seine Frau vor – und die überlegte nicht lange. Zunächst mit Hugo Pettendrup, später mit Paul Pettendrup sowie Elisabeth Illerhues und Renate Ringelkamp bildete sie das Vorstandsteam. Die Arbeit war nicht von Pappe, denn Heinz Steffen als damaliger Vorsitzender strukturierte den SVH um – die Hallensportler wurden selbstständig.

Die Halle hatte einen eigenen Etat, Übungsleitergelder mussten abgerechnet, ausgezahlt, Trainingsstunden eingeteilt, Zuschüsse beantragt und Neuanschaffungen finanziert werden. „Das war sicherlich viel Bürokratie, aber wir hatten stets engen Kontakt zu den Übungsleitern. Wir wussten immer, was in den einzelnen Gruppen läuft“, erinnert sich Doris Nägeler. Und: „Ich hatte immer die richtigen Mitstreiter.“ Es gab also doch mehr als „nur“ Fußball im SVH. „Da mussten wir uns auch schon mal durchsetzen“, so die Hallen-Geschäftsführerin. „Aber im Großen und Ganzen lief alles gut ab.“

Doris Nägeler setzte sich an vorderster Stelle für die Erweiterung des Angebots um die Gesundheitsgruppen ein. Herz- und Lungensport oder Wirbelsäulengymnastik sind mittlerweile gestandene Angebote im Verein. Badminton hat sich längst etabliert, ebenso Basketball.

Dass diese Entwicklung eng mit ihrem Namen verbunden ist, hatte man zwischenzeitlich auch im Fußball- und Leichtathletikkreis Lüdinghausen erkannt – Doris Nägeler wurde in den Breitensport-Ausschuss des mittlerweile aufgelösten Kreisverbandes berufen.

Im Januar 2017 zog sich Nägeler zurück. „40 Jahre waren genug“, versichert sie rückblickend. Umso intensiver hat sie sich in die Freizeitgestaltung in Form von Radtouren, Spaziergängen und Doppelkopfrunden gestürzt. „Ich habe keine Langeweile“, sagt sie.