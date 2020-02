Gäbe es die besondere Rivalität zwischen den Handballern der HSG Ascheberg/Drensteinfurt und denen des ASV Senden 2 nicht, hätten wahrscheinlich alle ihre helle Freude an diesem Kreisliga-Derby am Sonntag in der Profilschule gehabt. Eine proppenvollen Halle, 60 Minuten Abnutzungskampf auf dem Parkett und ein Spielverlauf, der an Dramatik kaum zu übertreffen war. Weil es aber im Sport meistens einen Sieger und einen Verlierer gibt (wobei laut HSG-Coach Volker Hollenberg ein Remis vielleicht angemessener gewesen wäre), jubelte nach dem 25:24 (15:15)-Sieg nur die Hausherren. Während die Gäste ziemlich gefrustet waren.

„Senden hat unfassbar stark angefangen“, lobte Hollenberg den Gegner. Die eigene Sieben habe „größte Mühe gehabt, überhaupt dranzubleiben“. Nach der Pause schien sich das Blatt zu drehen. Jetzt legten die Hausherren vor – ohne sich freilich entscheidend absetzen zu können. Beim Stand von 22:24 (55.) und nach einer Serie von Gegenstoßtreffern schnupperte die ASV-Reserve wieder am Sieg. „In der Phase hatten wir Glück, dass Senden uns noch mal vom Haken gelassen hat“, so der HSG-Coach. Den Gästen um Neun-Tore-Mann Max Klosterkamp zitterten im Angriff plötzlich das Händchen. Im gleichen Maße steigerte sich HSG-Keeper Oliver Sevenich. Es lief also auf eine Punkteteilung hinaus. Doch mit der Schlusssirene fasste sich Matthias Lohmann ein Herz und zimmerte den Ball mit roher Gewalt in den Giebel.

ASV-Coach Alexander Seitz haderte nach der Partie mit einigen Entscheidungen der Referees, die seine giftig verteidigenden Schützlinge immer wieder zurückpfiffen. Aber: „Dass wir das Spiel verloren haben, geht allein auf unsere Kappe. Wenn du so viele freie Würfe ungenutzt lässt, darfst du dich über das Ergebnis nicht beschweren.“HSG-Tore:Lohmann (7), Risthaus (7), Pannott (4), Zartner (4), Kramm (1), J. Kurzhals (1), Sevenich (1),

HSG-Tore: