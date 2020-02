Der, dem diese bemerkenswerte Geste galt, hätte sie um ein Haar gar nicht mitbekommen. Eigentlich wollte der behandelnde Arzt Vincent Sabe übers Wochenende in der Grevener Klinik behalten. „Da ich aber keine Schmerzen hatte, durfte ich schon am Samstagvormittag heim“, berichtete Vincent Sabe, der nur einen Tag vorher am Knie operiert worden war. Also verfolgte der Mittelfeldmann des SV Herbern, auf Gehhilfen gestützt, die Landesliga-Partie am Sonntag zwischen den Blau-Gelben und der SG Borken vor Ort.

Mindestens so sehr wie über den souveränen 3:0-Heimerfolg der Kollegen freute sich Sabe über die Aktion, die seine Mitspieler ausgeheckt hatten, um dem verletzten Kameraden, der womöglich nie wieder Fußball spielen kann (WN berichteten), beizustehen. Alle trugen beim Warmmachen ein eigens für den Anlass kreiertes Shirt. Vorn drauf eine Zeile aus dem Vereinslied („Weil der SV Herbern zusammenhält!“), hinten Sabes Trikotnummer 16 sowie die Aufschrift „Ein Teil von uns“.

Auch Holger Möllers trug – wie der gesamte Trainerstab – das eigens für den Anlass kreierte Shirt Foto: flo

„Überragend“ fand der 29-Jährige Idee und Umsetzung. Geahnt habe er davon nichts, aber: „Es passt zu dieser Truppe.“ Sein Coach Holger Möllers stieß ins selbe Horn: „Das ist Herbern.“ Und: „Es zeigt, was für ein enormes Standing Vinni innerhalb der Mannschaft hat. Sollte er wirklich nicht mehr auf diesem Niveau kicken können, werden wir versuchen, ihn in anderer Funktion einzubinden.“

Um die langwierige Genesung – in einer zweiten OP bekommt der Ascheberger im Sommer ein neues Kreuzband eingesetzt – wenigstens ein bisschen zu beschleunigen, hatte sich auch Bruder Eric, am Sonntag in bestechender Verfassung, was ausgedacht: das Traumtor zum zwischenzeitlichen 2:0. Den Kunstschuss hat Vincent Sabe – anders als die Trikot-Überraschung – indes kommen sehen: „Genau so eine Bude hat er mal in einem Vorbereitungsspiel gemacht.“