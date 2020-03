Nah, ganz nah dran waren die Fußballer des SV Herbern an der Revanche für die 1:3-Hinspielpleite beim Werner SC. Mit 1:0 führte Gastgeber SVH am Sonntagnachmittag gegen kämpfende, aber im Torabschluss bis dahin sehr ineffiziente Gäste. Dann die Nachspielzeit: Ein langer Ball in den Herberner Strafraum, Werners Nico Holtmann steigt hoch, erwischt das Leder am Hinterkopf, von dort geht es über den etwas zu weit vor dem Tor stehenden SVH-Keeper Leo Fenker ins Netz – der Ausgleich.

Damit nicht genug: Kurz darauf sah Oscar Franco Cabrera nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot. Er war nicht der erste Herberner, der vorzeitig vom Platz musste. Bereits in der ersten Halbzeit hatte Dominick Lünemann mit Kreisproblemen passen und ins Krankenhaus gefahren werden müssen.

Dabei hatte es so gut begonnen für die Blau-Gelben: Fabian Vogt schoss den Ball in der zwölften Minute von der Mittellinie (!) aufs Werner Tor. Ein gar tolldreistes Unterfangen, denn WSC-Keeper Manuel Linke stand kaum zwei Meter vor der Torlinie. Er sah den Ball lange kommen, ließ dann einfach die Arme unten – und der Ball war drin.

Darauf hin gaben die Gäste Gas, konnten aber auch die besten Chancen nicht nutzen. So landeten Kopfbälle aus kurzer Distanz von Jussef Saado (39.) und Jawad Foroghi (55.), in den Armen von Fenker.

Auf der anderen Seite verfehlte ein Flugkopfball von Marcel Scholtysik das WSC-Gehäuse (25.). Dann lenkte Linke, der seinen kapitalen Bock schnell verdaut hatte, einen direkten Freistoß von Patrick Sobbe an die Querlatte (45.), später fischte er einen Kopfball noch aus dem kurzen Eck (69.). Nur eine Minute darauf verfehlte der heranstürmende Julian Trapp das Gehäuse. „Damit wäre der Deckel drauf gewesen“, sollte Herberns Trainer Holger Möllers später sagen.

Immerhin: Auf der anderen Seite hielt die SVH-Vie-rerkette stand – bis Holtermann zur Stelle war. Das Ende hätte aber auch das 1:1 nicht sein müssen. Der für Lünemann eingewechselte Whitson hielt noch einmal drauf und verfehlte den langen Pfosten nur um Haaresbreite (94.).

SVH:Fenker – Sabe, J. Höring, Ph. Dubicki, Just – Airton, Vogt, Sobbe (87. Idczak) – Lünemann (36. Whitson), Trapp, Scholtysik (67. Franco Cabrera).Tore:1:0 Vogt (12.), 1:1 Holtmann (90.+1).BV:Gelb-Rot gegen Franco Cabrera (90.+6).Beste Spieler:Vogt, J. Höring, Whitson.

