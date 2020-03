Mit 1:2 (1:1) haben die Landesliga-Frauen des SV Herbern beim Tabellen-Vorletzten BSV Brochterbeck verloren und haben es damit verpasst, sich von unten abzusetzen. Nun ist der SVH wieder richtig im Abstiegskampf und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den BSV. „Ich habe eine dicke Krawatte“, so SVH-Trainer Frank Große-Budde nach der Partie. Viele nehmen den Abstiegskampf bei uns nicht an oder es ist ihnen egal. Das hat nichts mit Landesliga zu tun, wenn sich Spielerinnen nicht an Vorgaben halten. Das werden wir am Montag im Training besprechen.“

Sein Team war durch einen Kopfball-Lupfer von Laura Brockmeier (15.) in Führung gegangen. Ein Herberner Defensivfehler, gepaart mit einer abseitsverdächtigen Position, führte zum verdienten Ausgleich (26.). Nach einem Abspielfehler fiel das 2:1.

SVH:Blesenkemper – Jakovljevic, S. Große-Budde, L. Urban (65. H. Kruckenbaum), Lutter, Rummler, Hönekop (77. J. Große-Budde), M. Kruckenbaum, Rehbein, VorlopTore:0:1 Brockmeier (15.), 1:1 Ledor (26.), 2:1 Käsekamp (55.).

