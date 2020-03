Frank Große-Budde hat die Reißleine gezogen. Nach der 1:2-Niederlage der abstiegsbedrohten Landesliga-Frauen des SV Herbern am vergangenen Sonntag beim Abstiegskonkurrenten BSV Brochterbeck ist der 50-Jährige nun von seinem Trainerposten zurückgetreten. Vorerst übernimmt Kapitänin Laura Brockmeier seinen Job.

„Ich habe mir am Sonntag schon die ersten Gedanken dazu gemacht. Dann habe ich hin und her überlegt. Soll ich das jetzt machen oder das Spiel gegen Gronau abwarten? Ich habe mich für den sofortigen Rücktritt entschieden und hoffe, es geht ein positiver Push davon aus“, sagt Große-Budde.

Er begründete seinen Entschluss mit der großen Enttäuschung nach dem jüngsten Ergebnis und den Umständen, die dazu aus seiner Sicht führten. „Das geht zu sehr an die Substanz. Als ich als Mädchentrainer vor acht Jahren angefangen habe, war es Hobby. Zuletzt war es Arbeit“, so der Trainer. „Wir haben keine Konstanz drin. Es sind sieben oder acht, die mitziehen statt 15 oder 16. Das passt nicht zu meiner Einstellung zum Fußball. Für einige tut es mir leid. Aber viele der jungen Spielerinnen leben nicht die Werte, die man braucht, um erfolgreich einen Mannschaftssport zu betreiben. Das hat auch etwas mit Pflichtbewusstsein zu tun“, führt Große-Budde aus.

Er hatte in der vergangenen Saison schon pausiert, als sein damaliger Co-Trainer Andreas Weber übernahm, der im Winter von Heiner Döbbe abgelöst wurde. Zu dieser Saison übernahm wieder Große-Budde, der aber schon früh seine Nachfolge geregelt haben wollte und gerne im Winter das Amt an einem Nachfolger übergeben hätte. Frank Große-Budde war seit etwa acht Jahren im Mädchen- und Frauenfußball in Herbern engagiert.