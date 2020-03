Nichts geht mehr – Ligen pausieren bis Mitte April

Thomas Morzonek muss noch eben Niklas Castelle eine WhatsApp schicken. Der A-Jugendliche des VfL Senden – dessen Mannschaft aufgrund der bekannten Vorfälle in der Stevergemeinde bereits seit Tagen zum Nichtstun verdammt ist – wollte gern bei den Senioren mittrainieren. Nur hat sich das Thema seit Freitagvormittag erledigt: Bis auf Weiteres ruht im Sportpark der komplette Übungsbetrieb. Das hat der VfL-Vorstand beschlossen. Was insofern die Spielvorbereitung fürs Erste nicht beeinträchtigt, da Kreis und Verband sämtliche Fußballpartien bis zum 19. April vom Spielplan genommen haben.

Bleiben ein paar wesentliche Fragen: Wie die kommenden fünf Wochen überbrücken? Werden die abgesagten Spiele – alleine im Altkreis dürften es einige hundert sein – nachgeholt? Falls ja: wann? Und wie sieht es mit der Auf- und Abstiegsregelung aus, kommen die Verantwortlichen bei der Neubewertung Mitte April zu dem Schluss, dass die Saison nicht fortgesetzt wird?

Kreis-Chef einigermaßen gelassen

Norbert Krevert ist ein positiv denkender Mensch. „Gehen Sie mal davon aus, dass wir auf alle Fragen eine Antwort finden“, schlägt der Chef des Kreises Münster vor. Was eine zeitliche Ausdehnung der aktuellen Runde angeht, bleibt er einigermaßen gelassen: „Wir haben zum Sommer hin einen Puffer.“ Regulär gehen die meisten Amateurligen am 24. Mai zu Ende. Zwar steht ab dem 12. Juni – noch – eine EM an. „Aber meines Wissen ist von unseren Fußballern keiner dabei“, scherzt Krevert. Die NRW-Schulferien – für den Nachwuchs ein relevanter Termin – beginnen am 29. Juni. Daher sei es noch zu früh, sich mit Auf- und Abstiegen sowie etwaigen Relegationen zu befassen.

Während der Kreis Münster den Vereinen empfiehlt, fürs Erste auch die Übungseinheiten abzusagen, überlässt der Verband die Entscheidung darüber den Klubs. Bei Landesligist Herbern haben sie sich am Freitagabend in dieser Sache beraten. SVH-Coach Holger Möllers ging aber am Vormittag davon aus, dass – in welcher Form auch immer – weiter trainiert werde. Natürlich dürfe „jeder für sich entscheiden, ob er den Einheiten wegen gesundheitlicher Bedenken fernbleibt“.

Und in Senden? Waldläufe ohne Ende? Medizinbälle schleppen? Muckibude statt Kunstrasen? Morzonek wird sich dazu am Wochenende mit VfL-Spielertrainer Rabah Abed kurzschließen. Wobei ja auch der Besuch im Fitnessstudio Risiken berge. Er selbst benutze Einweg-Gummihandschuhe, ehe er sich an die Geräte setze. Besonders schwer falle ihm indes, auf das übliche Begrüßungsritual zu verzichten. Denn: „Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Händeschüttler.“ Für den Moment müsse es leider, wie man es aus subkulturellen Jugendbewegungen kennt, der Ellbogen oder die Faust tun.