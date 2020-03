Weil man vielleicht auf Schmerzen steht – einfach weiterlaufen

Nach zwei Wochen Grippe und echter Schlappheit geht es endlich wieder ans Laufen. Und wenn ich 14 Tage nicht aktiv war, dann war ich echt krank. Sonst gehe ich, ich geb’s zu, trotzdem mal. „Nur ‘ne halbe Stunde, wird nicht so wild sein“, sag‘ ich dann lapidar. Unterschätzt man oft. Und unterschätzt hab‘ ich auch das mit Corona. Ich war jemand von den Leuten, die das alles nicht so ernst genommen haben und sich erstmal drüber lustig gemacht haben. Bis – nein, nicht, bis alle Toilettenpapier gekauft haben wie blöde – bis, und ja, das ist verrückt: die ersten Veranstaltungen abgesagt wurden. Für Läufer halt wirklich das Zeichen: Oh, da stimmt was nicht. Denn solche Events werden ja fast nie gecancelt.

Laufen des Laufens wegen

Der Syltlauf, der Hamburg-Marathon , der Hermannslauf : wirklich große Veranstaltungen. Alles, was in den nächsten Wochen ansteht, wofür viele sich angemeldet und trainiert haben. Tja, da wurde mir bewusst: Es ist wohl doch ernst. Und jetzt liest man wirklich im Internet und bei WhatsApp: „Wie blöd, ich hab’ so lange drauf hin trainiert.“ Da sollte man sich mal überlegen: Wofür laufe ich? Für andere? Für die Bestätigung?

Mein Mann beispielsweise hat mit seinen Freunden für den Hermannslauf trainiert. Aber die vier lassen sich nicht unterkriegen, denn die sind, natürlich, wie soll es anders sein: extrem fit zur Zeit. Und trainieren einfach weiter, weil´s doch langsam anfing, Spaß zu machen, auch mal mehr als die üblichen zehn Kilometer zu laufen. Also einfach weitermachen – der nächste Wettkampf kommt bestimmt.

Klar trainiert man gern auf ein bestimmtes Ziel hin und hat sich einen Plan gemacht. Und ja, es ist ärgerlich, wenn man sich gerade in der „Form seines Lebens“ befindet (ach, da war ich schon so oft . . .). Aber eigentlich sollten wir Hobbysportler ja laufen, um zu laufen. Weil´s gut tut, weil man vielleicht auf Schmerzen steht, weil man mal zuhause raus muss. Einfach, um mal durchzuatmen. Und weil wir es mögen, gesund zu sein. Und das soll ja auch so bleiben. Daher ist es auch Quatsch, sich aufzuregen, dass Veranstaltungen dieser (doch eigentlich unwichtigen) Art abgesagt werden.

Allerdings freue ich mich auch wieder auf die Zeiten, in denen wir uns nach Läufen verschwitzt in den Armen liegen und man nette Menschen trifft, die halt immer da sind. Das wird mir die nächste Zeit fehlen. Das Gequatsche von manchen, die dummen Sprüche unterwegs: Das kann mir zuhause keiner geben.

Aber wir Läufer können ja jetzt auch einfach froh sein, dass wir nicht von den Schließungen der Studios, Turnhallen oder Schwimmbäder betroffen sind. Laufen können wir immer draußen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Denn sonst wird’s bei mir auch kritisch mit der guten Laune. Zur Not laufe ich den Garten rauf und runter, Stöpsel in den Ohren. Wo ein Lauf-Wille ist, da ist auch ein Lauf-Weg.