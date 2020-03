Diese Lösung lag – in vielerlei Hinsicht – nahe: Heinz Huhnhold wechselt das Geschlecht. Der Noch-Coach der Frauen der HSG Ascheberg/Drensteinfurt übernimmt im Sommer den Trainerposten bei den Männern der Spielgemeinschaft. Dort verabschiedet sich am Saisonende, wie berichtet, Volker Hollenberg mit Ziel Kattenvenne.

An eine neue Spielklasse muss sich der 52-Jährige nicht gewöhnen, beide Senioren-Teams sind in der Kreisliga am Ball. Zudem kennt Huhnhold einen Großteil seiner künftigen Schützlinge bereits persönlich: „Als Volker zu Beginn meiner HSG-Tätigkeit mal verhindert war, habe ich zusätzlich die Jungs für ein paar Wochen trainiert.“

Vereinsphilosophie und Spielidee ähnlich

Auch die Philosophie sei bei den Damen und Herren dieselbe: „Leute aus der eigenen Jugend an den Seniorenbereich heranzuführen. Was sich bei den Männern vielleicht noch etwas einfacher gestaltet, weil in der A- und der B-Jugend mehrere hoffnungsvolle Talente mit den Hufen scharren“, so der Übungsleiter. Und: „Beide Teams haben mittelfristig das Ziel, eine Klasse höher zu spielen“, wie HSG-Abteilungsleiter Carsten Gburek ausdrücklich betont. „Daran müssen sich Heinz und seine künftige Mannschaft messen lassen“.

Seine Spielidee, mit einer stabilen Abwehr über erste und zweite Welle zu schnellen Abschlüssen zu kommen, wolle er beibehalten, erklärt der B-Lizenz-Inhaber, für den es nicht der erste Job im männlichen Bereich ist. An seinem Wohnort Hamm leitete Huhnhold vor deren Fusion bei der HSE die Bezirksliga-Senioren und beim ASV mehrere Nachwuchsteams an.

Und die HSG-Frauen? „Da sind wir noch auf der Suche“, erklärt Gburek. Was in Zeiten von Corona und angesichts der Tatsache, dass die meisten Bänke im Umland längst besetzt sind, nicht so einfach sei. Ein zunächst angedachtes Modell, zwei aktuellen Spielerinnen die Huhnhold-Aufgaben zu übertragen, habe sich berufsbedingt zerschlagen. Der nach dann vier Jahren scheidende Coach glaubt im Übrigen, „dass es für die Mädels vielleicht ganz gut ist, wenn mal frischer Wind reinkommt“.