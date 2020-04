Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – auch wenn nicht absehbar ist, wann das nächste folgen wird: Mats Feckler aus Herbern, der für die U15-Junioren von Borussia Dortmund in der Regionalliga kickt, hat auch in der Corona-Krise und der damit verbundenen Zwangspause einen ausgefüllten Trainingsplan.

Ausschlafen oder mal ausgiebig chillen ist für ihn nicht drin. An jedem Morgen klingelt der Wecker sehr früh. Um acht Uhr steht für den talentierten Außenverteidiger die erste Einheit auf dem Programm. Dauerlauf, Sprints, Regeneration, Intervallläufe mit und ohne Belastung: Jeden Tag gibt es neue Vorgaben des Trainerstabes.

Dauerlauf und Spielanalyse

Für das, was diesmal ansteht, ist keine zusätzliche Motivation erforderlich. Der 14-jährige Nachwuchs-Fußballer ist dynamisch, fit und hellwach. 45 Minuten Dauerlauf mit einem Schnitt von 4:15 Minuten pro Kilometer stehen auf dem Trainingsprogramm. „Das ist okay“, sagt Feckler und legt los. Die Einheit absolviert er mit Bravour. Die Daten werden über eine App aufgezeichnet und bis elf Uhr zum Trainerteam geschickt, wo alles ausgewertet wird.

Weiter geht es mit Krafttraining oder Yoga, zudem gibt es eine Technik-Challenge. „Hier bekommen wir Aufgaben, wie zum Beispiel den Ball in einer bestimmten Zeit so oft es geht an die Wand köpfen“, erklärt der 14-Jährige. Doch wer glaubt, das reiche für den Tag, liegt daneben. Taktikschulung steht auch auf dem Plan: Jeden Tag bekommen die Nachwuchskicker des BVB die Aufzeichnung eines Spiels vom Trainer zugeschickt, jeder erhält in der Analyse eine bestimmte Aufgabe.

Osterturnier und Länderspiele abgesagt

„Letztens musste ich erklären, wie sich die Abwehr im ganzen Spiel verhält“, berichtet der Herberner. Auch dieses Video wurde in die WhatsApp-Gruppe gestellt und bewertet. „Wichtig ist in dieser Zeit, dass ein fester Rhythmus beibehalten wird“, sagt Jens Feckler, der seinen Sohn unterstützt, wo er nur kann.

Eigentlich wäre die U15-Mannschaft des BVB just über Ostern in Richtung Mallorca aufgebrochen. Dort hätten die Schwarz-Gelben gegen Teams wie Inter Mailand oder Atlético Madrid gespielt. Natürlich ist auch das Turnier abgesagt worden. „Das ist wirklich schade. Wir wollten Mats begleiten und hatten auch Flüge und Hotel gebucht. Aber so ist das leider“, erzählt der Vater.

Schade auch: Nachdem der Deutsche Fußball-Bund nach ersten Sichtungen den erweiterten Kader für das U15-Nationalteam auf 40 Spieler reduziert hatte und Feckler junior weiter mit von der Partie war, wurde nach der zweiten DFB Einladung eine weitere Sichtung abgesagt. Wenn zur Saison 2020/21 beim DFB eine neue U16-Nationalmannschaft aufgebaut wird, gehört der junge Mann aber dazu.

Zudem hätten eigentlich am 7. und 9. Mai zwei Freundschafts-Länderspiele in Trier und Konz stattfinden sollen – auch die wurden frühzeitig gecancelt. „Wir müssen abwarten und das Beste aus der Situation machen“, sagt Vater Feckler. Das vorerst letzte Mannschaftstraining hatte der Sohn vor drei Wochen. „Natürlich vermisse ich das, aber es sind ja alle betroffen“, sagt er.