Die Rivalität zwischen dem SV Herbern und dem TuS Ascheberg ist ziemlich ausgeprägt. Dass beide Klubs eine Jugendspielgemeinschaft bilden, schien lange ausgeschlossen. Und doch „klopfen wir die Möglichkeit bei den D-Mädchen ab“, berichtet Toni Brockmeier. Der SVH-Jugendleiter schließt weitere Kooperationen – gerade beim weiblichen Nachwuchs – nicht aus: „Wir müssen perspektivisch denken. Aktuell können wir fast alle Teams ohne fremde Hilfe besetzen. Aber was ist in drei, vier Jahren?“ Sich einen Partner in derselben Gemeinde zu suchen, sei nur naheliegend. (flo)