Stichtag bleibt, Schutzfrist verlängert – die Transfers im Überblick

Endlich mal ein Termin, dem selbst das Virus nichts anhaben kann: Seit dem 30. Juni (Dienstag) ist, wie in jedem Jahr, das Transferfenster für hiesige Amateur-Fußballer geschlossen. Allerdings gibt es, Corona-bedingt, eine Änderung: Konnten sich bislang abgebende und aufnehmende Vereine nicht einigen, war der Wechselwillige für sechs Monate gesperrt. Da aber der Pandemie wegen der Ligabetrieb seit Mitte März ruht, wird besagte Frist um drei Monate verlängert.

Ein Vorteil für Klubs, die Personal verlieren und sonst um die fällige Ablöse bangen müssten? Nicht unbedingt: Da die neue Saison ebenfalls später startet (voraussichtlich am dritten Septemberwochenende), fließen im Sommer unter Umständen weniger Gelder als üblich. Akteure, die sich rechtzeitig vor dem Stichtag bei ihrem alten Verein abgemeldet haben, können sich wie gehabt bis zum 31. August nach einem neuen umsehen. Zudem besteht weiter die Möglichkeit, die betreffenden Kicker zu Vertragsamateuren zu erklären (was recht kostspielig ist und daher insbesondere in den unteren Klassen selten vorkommt). Hier die bislang bekannten Transfers in der Übersicht:

SV Herbern (LL 4)

Zugänge: Robin Schwick, Dennis Närdemann (beide FC Nordkirchen), Luca Dombrowski, Jost Hesselmann, Dustin Fuhr, Maximilian Berger, Tim Rahenbrock, Janis Schwippe (alle eigene Jugend);

Abgänge: Dennis Idczak (SV Hilbeck), Whitson (Westfalia Kinderhaus), Oscar Franco Cabrera (zurück nach Spanien), Vincent Sabe (Laufbahnende), Ahmed Schett, Julian Trapp, Maximilian Drews (alle Standby);

Trainer: Benjamin Siegert (für Holger Möllers).

VfL Senden (LL 4)

Zugänge: Ali Shinawi ( BSV Roxel ), Mirkan Arslan (1.FC Gievenbeck U 19), Navid Ahmad (TSG Dülmen), Connor Glover (SV BW Etteln), Ben Rahlenbeck (GW Nottuln), Jan Henrik Springeneer, Niklas Castelle, Lukas Gottwald (alle eigene Jugend);

Abgänge: Georg Schrader, Eldin Celebic (beide GW Nottuln), Dennis Bäumer, Florian Kaling (beide BSV Roxel), Timm Borchert (Ziel unbekannt);

Trainer: Thomas Morzonek/Rabah Abed (2. Saison).

U. Lüdinghausen (BZL 11)

Zugänge: Kevin Koc, Jan Blohmkemper, Felix Pickenäcker, Max Schmidt, Felix Heck, Mathis Wichmann, Max Keuthage (alle eigene Jugend), Simon Homann (Comeback nach einjähriger Verletzungspause);

Abgänge: Sven Görlich (BSV Roxel), Leon Westrup (SuS Olfen), Nahit Tafolli, Omar Demir (beide BV Brambauer), Patrick Hinkerohe (GS Hohenholte);

Trainer: Osman Köse (für Tobias Tumbrink).

D. Davensberg (KLA 2 MS)

Zugänge: keine;

Abgänge: Jawad Morsel (TuS Germania Lohauserholz), Andreas Nicosia (TuS Hiltrup 2);

Trainer: Masen Mahmoud (6. Saison)/Mike Raed (3. Saison).

TuS Ascheberg (KLA 2 MS)

Zugänge: Hendrik Heubrock (VfL Senden), Tobias Kofoth (SV Drensteinfurt), Simon Hüging, Jonas Hüging, Mirco Frenking, Justus Sandhowe (alle eigene Jugend);

Abgänge: Finn Auferkamp (BW Ottmarsbocholt), Stefan Böcker (TuS 2), Jannik Senne, Tim Lakenbrink, Marius Breuer (alle Laufbahnende); Trainer: Martin Ritz (3. Saison).

SV Herbern 2 (KLA 2 MS)

Zugänge: Helge Walters, Mathias Krampe, Silas Koch, Simon Kindermann (alle eigene Jugend);

Abgänge: keine;

Trainer: Daniel Heitmann (2. Saison).

BW Ottmarsboch. (KLA 2 MS)

Zugänge: Finn Auferkamp (TuS Ascheberg), Christoph Tübing (Vorw. Hiddingsel);

Abgänge: Marcel Heitkötter (Standby);

Trainer: Matthias Gerigk (2. Saison).

F. Seppenrade (KLA 2 COE)

Zugänge: Max Ernst (SF Merfeld), Nico Stuhldreier (VfL Senden 3), Dennis Malek (TuRa Asseln);

Abgänge: Omar Mustapha (Adler Buldern), Patrick Franke (Trainer ETuS Haltern 2), Lukas Gudorf (Fortuna 2);

Trainer: Mahmoud Abdul-Latif (4. Saison).