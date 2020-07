Mit das Größte in der Historie des SV Herbern

Horst Hrubesch hat viele Sternstunden erlebt, mit dem HSV beispielsweise den Gewinn des Landesmeister-Europapokals bejubelt. Und doch kann der bodenständige Hobbyangler sich an den 24. Mai 1975 erinnern. Es ist sein letztes Spiel als Amateur. Mit seinen Toren macht das „Kopfballungeheuer“ den dritten Aufstieg des SC Westtünnen in Folge perfekt. Seit diesem Tag beobachten die Fußballer und Fans des SV Herbern den Werdegang des Hammer Jungen genau. Denn sie sind Leidtragende der besonderen Fähigkeiten von Hrubesch, der das entscheidende Spiel um Bezirksliga-Meisterschaft und Landesliga-Aufstieg für Westtünnen, für die Elf von Trainer Werner „Beinhart“ Lorant und gegen den SV Herbern entscheidet.

Unterkriegen lassen sich die Blau-Gelben von der 0:3-Schlappe vor 3800 Zuschauern nicht. Angetrieben von Dachdeckermeister und SVH-Vereinswirt Walter Strunk, wächst das Team aus Herberner Jungs weiter. Es wird veredelt durch Westfalenauswahlspieler Günter Büscher, Edeltechniker Jürgen Weinandy und Torjäger Bernd „Pape“ Haverkamp. Die Einheit auf dem Platz wird von Spielerfrauen und Freundinnen unterstützt, die einen Kegelclub gründen. Alles rückt nach der Niederlage noch enger zusammen und erntet zwölf Monate später den Erfolg: Der SV Herbern steigt 1976 zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Landesliga auf, damals die vierthöchste Spielklasse. Während der Saison werfen Christ, Reher, Storksberger, Börste und Co. mit dem Hammer SV und dem SV Erle zwei Verbandsligisten aus dem Pokal-Wettbewerb. Auch wenn sich weitere Erfolge anschließen: Die Saison 75/76 gehört zum Besten, was die SVH-Vereinshistorie zu bieten hat.

Und es wird nicht langweilig im Dorf. Nach zwei Jahren steigen die Blau-Gelben wieder ab, um mit einem neuen Drama den zweiten Aufstieg perfekt zu machen. Wieder kommt der Rivale aus Hamm. Dieses Mal schließen die Herberner, für die nun Ex-Bundesligaspieler Theo Homann aus Werne im Mittelfeld zaubert, und Arminia Hamm die Saison punktgleich ab. Am 10. Juni sind es in Stockum aber nicht die klingenden Namen, die Herbern in den Freudentaumel stürzen. Es ist ein Junge aus dem Dorf, der seine Torjägerqualitäten bei der A-Jugend nachgewiesen hat, seit dem 1. Mai bei den Senioren spielen darf, und in der 92. Minute das entscheidende 2:1 erzielt: Ingo Krampe trifft den Ball bei einem Gestocher im Strafraum so, dass er über die Linie trudelt.

Fast hätte sich auch Fortuna Seppenrade in die Meisterliste der Staffel Hellweg eingetragen. 1978 war der VfL Altenbögge ganze zwei Punkte besser als das Team aus dem Rosendorf. Als „Vize“ schnuppert Davaria Davensberg ein zweites Mal an der Kreismeisterschaft. In zwei Entscheidungsspielen setzt sich 1977 aber BW Alstedde durch. Es ist auf Kreisebene eine Zeit mit zwei ersten Kreisklassen, die Gruppensieger treten gegeneinander an. Kurios: Union Lüdinghausen 1 setzt sich 1976 im „Finale“ gegen Fortuna Seppenrade 2 mit 2:0 und 4:0 durch.