Referees in zwei Lager gespalten

Dürfen sieben Unparteiische, die bei einem Schiedsrichtertag fehlen, ihre Stimme per Briefwahl abgeben? Die Frage beschäftigt die Schwarzkittel im Frühjahr 1983. Bei der Wahl von Karl-Heinz Schulze zum neuen Schiri-Obmann des Fußballkreises werden 44 Stimmen für Schulze und 41 für Vorgänger Teichmann abgegeben. Fast zwei Stunden wird am 12. April gewählt. Die sieben Briefwahl-Stimmen fallen unter den Tisch. Wie soll man im Vorfeld wählen, wenn die Kandidaten nicht bekannt sind? Ein Selmer Rechtsanwalt sieht das anders und geht für einen Referee aus Selm gegen die Wahl vor. Spürbar ist, dass die Zunft der Unparteiischen im Altkreis in zwei Lager gespalten ist. Hier die Anhänger des lange Jahre Verantwortlichen Teichmann, dort die frischen Wind herbeisehnenden Wähler von Schulze.

Auf dem Kreistag halten die Vereine sich aus dem Streit heraus, bestätigen weder Schulze noch Teichmann. Der Verband stellt fest: Briefwahlen sind nicht zulässig. Gleichwohl haben sie über Jahre in Lüdinghausen stattgefunden. Vermutet wird, die ältere Schiri-Garde, Anhänger von Teichmann, hat genau darauf vertraut und per Brief gewählt Deswegen wird verfügt, dass die Wahl wiederholt werden muss. So betraut der Vorstand des Kreises vorübergehend Manfred Krebber aus Seppenrade mit der Aufgabe des Schiedsrichterobmanns.

Doch keine Urkunde für Teichmann

Am 29. April erklärt die Verbandsspruchkammer in Kaiserau das Wahl-Ergebnis des Schiedsrichtertages endgültig für ungültig. Am 13. Juni geht das Theater endlich zu Ende: Für die neue Wahl kommt Verbandsschiedsrichter-Lehrwart Günter Baumgärtel nach Nordkirchen. Der Kreisvorstand bringt eine Ehrenurkunde für Teichmann mit. Der will nicht mehr kandidieren, glauben die Mitglieder des Vorstandes, so hat Teichmann es ihnen gesagt. Als die Wahl aufgerufen wird, sind alle überrascht. Neben Schulze lässt sich auch Teichmann aufstellen. In geheimer Wahl sprechen sich 46 Kameraden für Schulze und 43 für Teichmann aus. Die Urkunde für den unterlegenen Selmer händigt der Vorstand wegen der kurzfristigen Kandidatur nicht aus. 1956 hatte Teichmann die Regie bei den Unparteiischen übernommen, 27 Jahre stand er an ihrer Spitze. Die letzte Amtsperiode bringt einen Anstieg der Schiedsrichter von 80 auf 120 Männer. Nur das Ende ist unrühmlich.

Krebber in der Beletage

Als Lehrwart wird Alfons Meinke aus Lüdinghausen wiedergewählt. Der unterlegene Heinz Hürfeld übernimmt die Aufgaben des Stellvertreters. Bestätigt werden im Juni Heinz Holtrup, Krebber und Willi Abels. Neu ist Siegfried Seifert. Erste Aufgabe des Ausschusses: die Kluft zwischen den Schiedsrichtern beseitigen.

Dass Krebber zum Übergangschef bestimmt wird, ist kein Zufall. Der Seppenrader ist ranghöchster Referee im Fußballkreis und 1982 sogar auf die DFB-Liste gesprungen. Im Gespann des Stolbergers Jacob Wilker steht Krebber am 4. September 1982 beim Spiel Hertha BSC gegen 1. FC Nürnberg erstmals in der Bundesliga an der Linie. Er bleibt bis zum Erreichen der Altersgrenze 1985. Im Kreis darf länger gepfiffen werden. Das lebende Beispiel ist einer der Bekanntesten seiner Zunft: Josef „Opa” Teusch wird 1981 als ältester Schiedsrichter Westfalens geehrt. Mit 75 Jahren ist aber immer noch nicht Schluss.