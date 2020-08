Titelanwärter oder nicht? Davaria uneins

Beim SV Davaria Davensberg träumen sie schon wieder von besseren Zeiten. „Auch wenn der TuS Ascheberg für mich erster Aufstiegsanwärter ist: Mit diesem Kader müssen wir oben angreifen“, fordert zum Beispiel Uwe Eickholt, Geschäftsführer der hiesigen A-Liga-Fußballer. Masen Mahmoud kann „den Wunsch des Vorstands nachempfinden, auch wir Spieler wollen ja den maximalen Erfolg“. Trotzdem empfiehlt der Coach, besser den Ball flachzuhalten „und die Kirche im Dorf zu lassen“. Grund für Mahmouds Zurückhaltung: der qualitativ zwar bekannt hochwertige, aber eben nicht sonderlich breite Kader. „Wenn bei uns ein Leistungsträger länger ausfällt, bekommen wir Probleme.“

Streng genommen haben sie schon eines. Kaum zehn Minuten waren am Sonntag im ersten Test der Davaren gegen den Bezirksligisten TuS Germania Lohauserholz-Daberg (1:3) absolviert, da erwischte es Anas Lotfi . Wahrscheinlich eine Oberschenkelzerrung. Da der vielleicht feinste Fuß der Kreisliga A 2 Münster überdies im September urlaubt, müssen Mahmoud und Co-Trainer Mike Raed über Wochen auf den Offensiv-Akteur verzichten.

Jawad Morsel bleibt doch

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Jawad Morsel, wie Lotfi ein Mann für den zentralen Part hinter den Spitzen, bleibt den Davaren wohl erhalten. Der jüngere Bruder von Mohamed Morsel hatte eigentlich beim vorgestrigen Gegner zugesagt. Da die Davensberger ihm indes eine Lehrstelle in Münster vermittelt haben, würde der 22-Jährige gern weiter die Stiefel für die Blau-Weißen schnüren. Lohauserholz wird wohl dem Wunsch Morsels entsprechen, der Transfer rückabgewickelt.

Und dann ist da noch der blutjunge Mohammed Kassassir, 19 Jahre, Außenangreifer, der nach zwölfmonatiger Fußballpause am Rinkeroder Weg wieder angreifen will. Der Spaß am Sport sei ihm nach dem ersten Bezirksliga-A-Jugend-Jahr bei GW Nottuln abhanden gekommen, erklärt der Neuzugang. Da ihm aber Dennis Kreuzberg und Mehdi Dirani, wie er ehemalige Grün-Weiße, versichert hätten, „dass die Davensberger eine lustige Truppe sind“, dürfte die Laune am Kicken rasch zurück sein. Zumal sein Coach davon überzeugt ist, „dass wir an Mohammed viel Freude haben werden“.

Die ersten 45 Minuten im Davaren-Dress am Sonntag waren jedenfalls vielversprechend. Am Donnerstag (13. August), 19 Uhr, kann sich der Youngster womöglich ein zweites Mal auszeichnen, dann gastiert Fortuna Seppenrade (Kreisliga A Coesfeld) im Waldstadion.