Union Lüdinghausen 28 Jahre überkreislich

Pendeln zwischen Bezirks- und Landesliga: Der SV Herbern richtet sich Mitte der 1980er Jahre auf einen ruhigen Neuaufbau ein. Lutz Gärtner soll das Feld ohne den doppelten Hansi bestellen. Während Torhüter Hansi Baartz seine Finger, die er als Zahnarzt gebrauchen wird, schützen will, verabschiedet sich Hansi Küpper zum SV Welver. Klagen sind von Gärtner nicht zu hören. Der 39-jährige ehemalige Oberligaspieler ist kein Mann der lauten Töne. Eher einer, der mit eiserner Disziplin und dem Talent vorangeht, seine Teams von Trainingsinhalten und Aufstellungen überzeugen zu können. Was sollen die jungen Leute auch sagen, wenn der Coach beim Training vorneweg läuft?

Die Herberner spielen sich an die Spitze, Rückschläge inbegriffen. Auf dem Feld haben die Blau-Gelben alles im Griff. Neben der Außenlinie droht Ungemach: Oeldes Spieler Granitza wird beim Wiederholen des Balles angeblich geschubst, macht den Boninsegna und lässt sich „schwer getroffen“ auswechseln. Neutrale Zeugen lassen die Sportrichter zweifeln und urteilen, dass er den Platz nicht hätte verlassen dürfen. Am Ende hätte der SV Herbern auf die beiden Punkte auch verzichten können.

Der Freudentaumel in Blau und Gelb hält aber nicht lange. Die Herberner stürzen für ihre Verhältnisse förmlich ab. 1988 finden sie sich nach 23 Jahren dort wieder, wo 1965 die erfolgreiche Epoche gestartet ist: in der Kreisliga . Den prompten Abschied ein Jahr später verdanken sie einem blonden Werner: Marcus von Bohlen schießt die Mannschaft von Trainer Bernd Haverkamp fast im Alleingang in die Bezirksliga. Er verabschiedet sich zum Zweitligisten VfL Osnabrück.

Ein Glücksgriff bei der Trainersuche gelingt Union Lüdinghausen . Helmut Fichtel, Bruder der Bundesliga-Legende Klaus „Tanne“ Fichtel, übernimmt die Regie, bringt Ruhe in die Mannschaft, stabilisiert die Defensive und gewinnt so die Meisterschaft. 1986 verabschiedet sich Union Lüdinghausen aus dem Kreisoberhaus. Erst im Jahr 2014 kehren die Steverstädter dorthin zurück – passend zur letzten Saison vor dem Auflösen des Fußballkreises Lüdinghausen. Dazwischen etablieren sich die Nullachter in der Bezirksliga und bejubeln einige Ausflüge in die Landesliga.

Beginn einer Kultveranstaltung

Abseits des grünen Rasens haben TuS Ascheberg, Davaria Davensberg und SV Herbern eine Idee: Sie wollen ein Hallenturnier etablieren und nennen es den Davertpokal. An der Nordkirchener Straße sind mit ihnen die Davert-Anrainer VfL Senden, BW Ottmarsbocholt, GW Amelsbüren, SV Rinkerode und BV Drensteinfurt aktiv. Als die Kicker des TuS 1987 den Premierensieg bejubeln, freut sich das Trio über ein gelungenes Turnier und verspricht eine Neuauflage. Was sie nicht wissen: Ein Winterkult hat das Licht der regionalen Fußballwelt erblickt.