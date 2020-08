Nächste Hiobsbotschaft für die A-Liga-Kicker des SV Davaria Davensberg : Neben Anas Lotfi (Zerrung im Oberschenkel) droht auch Kelvin Shabani länger auszufallen. Der Verteidiger hatte sich am Sonntag im Match gegen Lohausherholz-Daberg (1:3) eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen, das Malheur laut Davaren-Coach Mike Read zunächst aber gar nicht bemerkt: „Kelvin hatte 90 Minuten durchgehalten, erst danach wurde der Knöchel ziemlich dick.“

Es gibt aber auch Positives zu vermelden: Tino Grote , seit seligen Westfalenliga-Tagen unter dem Namen Molowitz eine Legende im Davertdorf (und Ex-Weitschuss-Weltrekordler), übernimmt den neuen Posten des Sportdirektors. Zum einen nimmt „Molo“ dem Trainer-Duo Raed/Masen Mahmoud organisatorische Dinge ab und hilft bei der Kaderplanung. Zum anderen unterstützt der 39-Jährige die Geschäftsführung um Uwe Eickholt bei der Sponsoren-Akquise. Und schließlich will Grote auf dem Feld aushelfen, „falls Not am Mann ist. Das habe ich ja schon vor Corona gemacht.“

Die Personalie sei auch so zu verstehen, „dass wir spätestens in der Spielzeit 2021/22 die Bezirksliga ins Visier nehmen“, erklärt der Mann, der für den Lüner SV, den SC Hassel und den VfB Kirchhellen einst 65 Oberligapartien bestritt.