SV Herbern U 23: „Maximal unglücklich gelaufen“

Daniel Heitmann hat sich was vorgenommen in diesem Sommer. Zum Beispiel will er ein paar Dinge im taktischen Bereich verändern. Wichtig wären dafür viele Testspiele. Nur wurde das erste abgesagt und das zweite nach nicht mal einer halben Stunde wegen eines Unwetters abgebrochen. Auch nicht schlecht wäre, so viel wie möglich durchzuwechseln, damit jeder die neuen Abläufe verinnerlicht. Geht nicht aufgrund der Corona-Beschränkungen. Dann ist da noch der um sieben Tage nach hinten verschobene Saisonstart ( WN berichteten) wegen der unterschiedlichen Staffelstärke der drei münsterischen A-Ligen. Nicht schön, wenn die Planungen genau auf Tag X – den vermeintlichen ersten Spieltag – ausgerichtet sind. „Das ist schon maximal unglücklich gelaufen“, stöhnt der Coach der U 23-Fußballer des SV Herbern.

Drei Neuzugänge

Es gebe aber, und damit zu den Neuzugängen, auch Positives zu vermelden. Helge Walters, in der Vorsaison noch in der U 19 des SVH (Bezirksliga) unterwegs, mache sich richtig gut: „ein exzellenter Innenverteidiger, der trotz seines Alters auch schon die Kommandos gibt“. Gerade im Abwehrzentrum sei die Fluktuation in der Vorsaison groß gewesen: „Ich hatte auf der Position mit Bastian Bergmann im Grunde nur einen gelernten Mann.“ Das solle und könne sich mit Walters’ Wechsel in den Seniorenbereich entscheidend ändern.

Außenverteidiger Silas Koch sei „ein Kraftpaket mit Potenzial“. Und Keeper Mathias Krampe (beide aus der eigenen A 2 gekommen) solle im Schatten der derzeit unumstrittenen Nummer eins Timo Zurloh die nächsten Entwicklungsschritte machen. Ansonsten nimmt die U 23, Los aller zweiten Mannschaften, was sie von oben kriegen kann.

Und welche Platzierung hat der Coach im Auge? „Schwierig. Gefühlt will ja die halbe Liga aufsteigen.“ Obwohl (oder gerade weil?) deutlich weniger Teams am Start seien, „scheint die Spielklasse stärker zu sein als 2019/20“. Entsprechend wichtig wäre ein ähnlich guter Start wie in der vergangenen Saison. Um gar nicht erst in Bedrängnis zu geraten.

Wobei: In den ersten Wochen zu punkten, dürfte den Blau-Gelben schwer genug fallen. Am ersten Spieltag hat der SVH 2, wie eingangs erwähnt, Pause, am dritten (TuS Ascheberg) und fünften (Wacker Mecklenbeck) werden zwei Teams am Siepenweg vorstellig, die nach allgemeinem Dafürhalten zu den Top-Aufstiegsanwärtern zählen.