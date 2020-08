Torreicher TestAuch wenn der TuS Ascheberg und Fortuna Seppenrade den Ball betont flach halten: Beide Teams sollten in ihren jeweiligen Staffeln eine ziemlich gute Rolle spielen. Dass sie, gerade in der Offensive, über gehobenes A-Liga-Format verfügen, haben Grün-Weiß und Schwarz-Gelb im direkten Duell am Sonntag an der Nordkirchener Straße ein weiteres Mal unter Beweis gestellt. Den Sieg trugen die Gäste mit 4:2 (1:1) davon.Seine Elf sei aktuell in einem kleinen Tief, fand TuS-Coach Martin Ritz eine Erklärung für diese oder jene Unkonzentriertheit im Spiel der Hausherren. Das müsse nach zuletzt kräftezehrenden Wochen sogar so sein. Fazit: „alles gut“. Fortuna-Trainer Mahmoud Abdul-Latif schlug in dieselbe Kerbe: „Die geistige Frische hat heute gefehlt. Was nach dem Olfen-Spiel und einer intensiven Einheit am Freitag aber auch zu erwarten war.“Für Ascheberg trafen die Mircos Schwipp (11.) und Frenking (69.), für Seppenrade Jan Autering (15.), Max Ernst (68.), Jannis Harder (78./direkter Freistoß) sowie Michael Thiering (90.). (flo)