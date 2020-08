Von der schnellen Truppe – Sara Lindroos nicht zu schlagen

Sara Lindroos wusste bereits, was die Stunde geschlagen hatte. Nabab de Revel, ihr 16-jähriger Wallach, „ist regelmäßig so flott unterwegs“, erklärte die Schwedin, die für den RV Wolbeck startet. Trotzdem mussten Pferd und Reiterin, als zweites von insgesamt 39 Paaren gestartet, entsprechend lange warten, ehe der Sieg im abschließenden M*-Punktespringen mit Joker beim Turnier am Windmühlenweg feststand.

„Super“ fand Georg Freisfeld (RV Ascheberg) seinen Ritt auf Leandra – wenngleich der Lokalmatador als 15. die Platzierung knapp verpasste. Nicht so gut lief es für Martin Habernoll und Casadora, die im geschlagenen Feld landeten. „Satz mit x“, meinte der Mann vom RV Lüdinghausen lapidar nach seiner Runde. Woran‘s lag? „Vielleicht am Reiter“, flachste Habernoll.

Umso besser schnitten Johanna Schulze Thier (RV Herbern) und Fiona Flow ab, die in der anderen Abteilung beim Sieg von Britta Bueser (RV Lippramsdorf) auf Favorit Dritte wurden. Das vorangegangene L-Springen hatten Schulze Thiers Vereinskollege Marvin Hawighorst auf Catar gewonnen. In der M*-Dressur am Schlusstag war Melissa Röber (RV Seppenrade) auf Damon beste hiesige Teilnehmerin. Platz eins im Viereck ging an Sabine Bremer (RV Ennigerloh-Neubeckum) und Quila.

Siege für den Veranstalter fuhren die drei Youngster Johann Freisfeld (gewann auf Top Navaria ein A*-Springen), Greta Soddemann (war in einem Zwei-Sterne-A-Springen auf Krümmel nicht zu schlagen) und Sina Brügger (in der A*-Dressur mit Nando das Maß der Dinge) ein. Nicht nur deshalb zog der Vorsitzende des RV Ascheberg, Martin Fallenberg, ein positives Fazit: „Das Wetter hat gehalten – und alle haben anstandslos die Corona-Regeln befolgt. Wir sind froh, dass wir das Turnier durchgezogen haben.“