Martin Ritz leugnet ja gar nicht, dass er eine – verstärkt durch mehrere ehemalige Landes- und Bezirksligakicker – ganz brauchbare Truppe beisammen hat. Dass die Konkurrenz sein Team, den A-Ligisten TuS Ascheberg, deshalb aber gleich als ersten Titelanwärter benennt, geht dem Coach eindeutig zu weit. Da müsse man bloß mal schauen, wie es sich mit den vier vermeintlichen Königstransfers verhält: Keeper Tobias Kofoth ? Urlaubt die nächsten drei Wochen. Benedikt Vester? Knie kaputt. Schahab Hajizadah? Lädiertes Sprunggelenk. Hendrik Heubrock? Trainiert jobbedingt eher unregelmäßig. Und dass die Ascheberger über einen üppigen 26er-Kader verfügen, stimmt laut Ritz auch nur in der Theorie: „Ich habe derzeit große Probleme, überhaupt die Bank zu besetzen.“ Praktisch die halbe Mannschaft sei verletzt, angeschlagen oder im Aufbautraining.

Knackiger Auftakt

Hinzu komme der knackige Auftakt. Am Sonntag (6. September), 15 Uhr, gastiert die Ritz-Elf bei Neuling TuS Hiltrup 2 („Erste pausiert am Wochenende“), sieben Tage später ist Ottmarsbocholt zu Besuch an der Nordkirchener Straße („hat komischerweise niemand auf dem Zettel“), anschließend geht’s zum SV Herbern 2 („Wundertüte“), dann kommt Wacker Mecklenbeck (wird neben Ascheberg und Warendorf am häufigsten genannt, wenn es um die Meisterschaft geht). Gut aus den Startlöchern zu kommen, sei da in der deutlich verkleinerten, aber qualitativ hochwertigeren Staffel A2 alles andere als ein Selbstläufer.

Youngster im Fokus

Ob es angesichts der anhaltenden Personalprobleme nun also jene richten müssen, die vor Corona noch in der eigenen U 19 im Einsatz waren? „Möglicherweise bleibt mit gar nichts anderes übrig, als den einen oder anderen von Beginn an zu bringen“, erklärt Ritz. Die Hüging-Zwillinge Jonas und Simon sowie Offensivmann Mirco Frenking zählen zu den Gewinnern der Vorbereitung. Alle drei „werden aber noch in ein tiefes, dunkles Loch fallen“, warnt der Trainer.

Das 4-3-3-System mit zwei Sechsern und fortan höher stehenden Verteidigern haben die Ascheberger bereits in der vergangenen Saison ausprobiert. Nun gelte, es „die richtige Balance zu finden“, so der Trainer: „Jeder weiß, dass wir vorne für ein, zwei, drei Tore gut sind.“ Auch sei ihm ein 3:2 allemal lieber als ein 1:0. Jedoch: „Noch schöner wäre halt mal ein 2:0.“

Aber was ist denn nun, abschließend, das Ziel? „Die Mannschaft hat intern eins formuliert.“ Und der Trainer? „Ich will am Sonntag in Hiltrup gewinnen.“