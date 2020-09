„Hauptsache gewonnen“, pustete Masen Mahmoud, Spielertrainer des A-Ligisten Davaria Davensberg , nach dem 2:1 (1:0)-Erfolg in Rinkerode durch. Fußballerisch habe noch manches im Argen gelegen – gerade nach dem Wechsel: „Da haben wir den Faden komplett verloren.“

Dabei hatten die Davaren so gut begonnen. Nach einer halben Stunde die verdiente Führung: Mohamed Morsel war im Strafraum gelegt worden und trat zum fälligen Elfer selbst an. „Allerdings hätten wir zur Pause bereits höher führen müssen“, so Davensbergs Coach.

Stattdessen glichen die in der Folge präsenteren Hausherren kurz nach dem Wechsel aus. Nach einer „wahren Fehlerkette“ (Mahmoud) glitt dem sonst so zuverlässigen Davaren-Keeper Andreas Stilling das Leder durch die Finger. Aber da war ja noch der Lucky Punch , den Jerome Willocks nach Anas Lotfis tollem Zuspiel dem SVR in der Nachspielzeit verpasste. Davaria: Stilling – Ermann, Nicosia, Atalan, Kreuzberg – J. Raed, J. Morsel (80. Mas. Mahmoud) – Dirani (80. M. Raed), Kassassir (63.), M. Morsel – Willocks. Tore: 0:1 M. Morsel (33./FE), 1:1 Ipek (50.), 1:2 Willocks (90.). BV: Lotfi verschießt FE (90.+5)