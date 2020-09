Die A-Liga-Fußballer des SV Davaria Davensberg haben sich, wie es scheint, in dieser Saison was vorgenommen. Was laut Mike Raed , eine Hälfte des Trainer-Duos, nicht nur für die Meisterschaft gelte, sondern auch für den Cup-Wettbewerb auf Kreisebene: „Pokal, Flutlicht, höherklassiger Gegner – ist doch geil!“

Entsprechend ernst nehme die Mannschaft das Erstrundenduell mit dem Bezirksligisten Concordia Albachten am heutigen Donnerstag (10. September), 20 Uhr (Rinkeroder Weg): „Das ist kein Trainingsspielchen mit Wettkampfcharakter. Nein, wir wollen eine Runde weiter, nichts anderes.“

Zwar sei es ein bisschen ärgerlich, dass die Warendorfer SU, am Sonntag, 15 Uhr, in der Liga zu Besuch in Davensberg, nach dem vorgestrigen Pokalspiel (1:4 gegen Münster 08) zwei Tage mehr zur Regeneration habe. Rücksicht würden die Davaren darauf in puncto Aufstellung aber nicht nehmen: „Wahrscheinlich beginnen die elf Mann, die auch in der Meisterschaft zuletzt in der Startelf standen.“ Nur Kelvin Shabani werde nach gerade überstandener Bänderverletzung noch geschont.