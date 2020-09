Cricket. In Davensberg. Vor zweieinhalb Jahren, als die Abteilung des SV Davaria ins Leben gerufen wurde, ein Riesenthema. Außer Fußball kannten die Dorfbewohner bis dahin ja nur wenige Sportarten. Zain Ali und seine Mitstreiter haben die Aufregung nie verstanden. Eine Cricket-Mannschaft zu gründen, war für sie so ziemlich das Naheliegendste. Das Gros der Spieler kommt aus Pakistan, Indien und Afghanistan – wo Fußball was für Exoten, Cricket aber Nationalsport ist. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis die Davensberger im Waldstadion ihr erstes Turnier ausrichten. Am Samstag (12. September) treten zehn Teams aus ganz NRW ab 16 Uhr gegeneinander an.

2019, in Ascheberg, gab es eine ähnliche Veranstaltung. „Aber diese ist doppelt so groß und hochkarätiger besetzt“, verspricht Ali. Die Top-Teams, Wuppertal zum Beispiel, seien in den höchsten Ligen im Westen am Start. Ob die beiden Gastgeber-Teams da mithalten können? „Wird schwer“, glaubt Ali, der das Ganze nicht nur auf die Beine gestellt hat, sondern auch als Kapitän der Davensberger fungiert. Aber: „Ein paar von uns haben bereits höherklassig gespielt“, auch bei den übermorgigen Gegnern. Insofern wolle die Davaria nicht nur ein perfekter Gastgeber sein, sondern „schon dieses oder jenes Spiel gewinnen“, so der Turnierchef.

Wann das Event endet, kann Ali aus nachvollziehbaren Gründen kaum vorhersagen. „Wahrscheinlich irgendwann im Morgengrauen. Wir sind hier ja nicht beim Fußball, wo jede Partie nach 90 Minuten abgepfiffen wird.“ Zum Glück sind sie aber auch nicht beim Test Cricket, wozu sich Engländer und Inder schon mal für fünf ganze Tage verabreden, Teepausen inklusive. Am Sonntag, ab 15 Uhr, wird an gleicher Stelle nämlich bereits wieder gekickt – beim A-Liga-Topspiel zwischen den Davaren und der Warendorfer SU.