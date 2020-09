Ein Dorf feiert in Blau und Weiß

Ab in die Sonne, Party am Ballermann: Nach der Saison treffen sich die Kicker auf Mallorca. Die Sonneninsel ist aber groß genug, um sich dort aus dem Weg zu gehen. Wie im Sommer 1995 Davaria Davensberg und die SpVg Versmold.

Der Emporkömmling aus dem Münsterland hat den Ostwestfalen in der Saison Paroli geboten. Nach dem punktgleichen Ende der Saison haben beide ein Pro­blem: Sie wollen auf „Malle“ ausspannen und wünschen sich fürs Entscheidungsspiel einen späteren Termin als das Pfingstwochenende. Der Verband lässt sich aber nur zum Verlegen vom Sonntag auf den Montag erweichen.

Vom Flieger auf den Rasen

Showdown vor 2000 Zuschauern im Warendorfer Stadtstadion. Aus dem Urlaubsflieger auf den grünen Rasen. Einige Leistungsträger der Davaren gehen an Krücken ( Wisse , Müller ), andere sind verletzt (Kemler, Ritz). So steht mit Uwe Mörchen ein Davaria-Urgestein auf dem Feld, das in der gesamten Saison kein Spiel in der Ersten gemacht hat. Über Nacht haben die Davensberger zudem Stefan Grädler verpflichtet.

Die Schlagzeilen schreibt ein Spieler, der in der Saison durch grundsolide Zuverlässigkeit bestochen hat: Carsten Weinrauter schießt die Tore zum 1:0 und 2:1. Ein Eigentor der Versmolder ist für das 3:1 verantwortlich, am Ende jubeln die Davaren über einen 3:2-Erfolg.

Im Freudentaumel heben sie einen Mann fast in den Himmel: Gönner Horst Brameier. Der sportliche Macher des Erfolgs verdrückt derweil eine Träne: Hubert Inck­mann, Spieler- und Meistertrainer, unterstreicht nach dem Bezirksligatitel mit Südkirchen seine Klasse.

Davarias Meister-Kader bilden Stefan Niehues (30 Spiele, 11 Tore), Carsten Niehues (30), Thorsten Dreier (29), Uli Garschagen (29/2), Ludger Pickenäcker (28/26), Mario Wisse (28/5), Uli Leifken (27/5), Matthias Kemler (25/5), Lars Müller (24/1), Martin Ritz (22/3), Carsten Weinrauter (21/1), Hubert Inckmann (20), Jörg Kampert (18), Carsten Urner (15/2), Andreas Lübke (14/5), Thorsten Hidding (14/1), Dirk Egbringhoff (2), Jürgen Heßeler (3), Muhittin Akis (2), Ralf Herbst (1).

Davensberg erscheint auf der Landkarte

Am 5. Juni 1995 erscheint Davensberg auf der westfälischen Landkarte. Viele Beteiligte werden ihren Enkeln davon berichten. Die Spieler zwinkern nur mit dem Auge, wenn es um die Zeit auf Mallorca geht. Nur Party? Oder Training? Auf jeden Fall feiern sie und das Dorf den zweitgrößten Erfolg eines Vereins in der Geschichte des Fußballkreises Lüdinghausen wochenlang in Blau und Weiß.

Einig sind sich die Beobachter, dass Platz sechs und der Klassenerhalt in der nächsten Saison wohl noch höher anzusiedeln sind.

Eine Meisterparty wird in dem Sommer auch in Seppenrade gefeiert. 15 Jahre haben die Fortunen auf die Rückkehr in die Bezirksliga hingearbeitet, viele Spieler und einige Trainer haben sich versucht. 1995 gelingt es Bernd Hiegemann, der Werner Redlin, Jochen Wiesmann und Ibo Terzi mitbringt, neue Spieler und alte Haudegen zu einer Einheit zu formieren. In der bestens besetzten A-Liga gelingt den Rosendörfern eine tolle Saison. I-Tüpfelchen ist der Kreispokalsieg gegen den Stadtrivalen Union Lüdinghausen.

Ein Jahr später wird in Herbern gefeiert: Mit Ralf Dreier haben die Blau-Gelben eine Trainer gefunden, der noch viele Erfolge mit ihnen feiern wird. Der Bezirksliga-Titel liest sich wie eine Kreismeisterschaft, denn die SF Werne wird vor Union Lüdinghausen Zweiter.