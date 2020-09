Ein gutes Jahr ist es erst her, da schien es, als habe Fußball-Landesligist SV Herbern mit Nika Amoev einen richtig guten Mann geholt. Ein ums andere Mal netzte der junge Angreifer in den Testspielen. In der Corona-Saison kam der Ex-Bockum-Höveler dann selten an Whitson vorbei. 16 meist kurze Einsätze, zwei Buden: nicht ganz das, was sich Spieler und Verein ausgemalt hatten.

Auch in der Vorbereitung zur neuen Spielzeit überzeugte der Stürmer nur in Ansätzen. Die Folge: Amoev sollte vorübergehend in der U 23 der Blau-Gelben (Kreisliga A) aushelfen. Wollte der 22-Jährige aber nicht, der sich in der Folge beim SVH abgemeldet hat und mit dem SV Hilbeck ( Landesliga 3) in Verbindung gebracht wird.

Herberns sportlicher Leiter Ludger Staar findet das „schade. In der Zweiten hätte er sich die Fitness holen können, die er für das höhere Level braucht – und, in Form von Toren, das nötige Selbstvertrauen.“ Zwar führe an vorderster Front aktuell kein Weg an Julian Trapp vorbei: „Aber es weiß ja keiner, wann ,Trappi‘ sein Studium in den USA fortsetzt.“ Insofern hätte Amoev, die entsprechende Form vorausgesetzt, „gewiss seine Chance in der Ersten bekommen“.