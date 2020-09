„Die Niederlage ist verdient. Mit so einer Einstellung und so einem Zweikampfverhalten gewinnst du kein Spiel.“ Hoch unzufrieden war Jens Kalpein, Co-Trainer von Landesligist SV Herbern, nach der 1:3 (1:3)-Niederlage beim TuS Altenberge – und das nicht nur wegen der Niederlage an sich, sondern auch wegen der anfälligen Spielweise seines Teams, das die Partie schon in den Anfangsminuten verlor.

Zuschauer, die zu dem Spiel 20 Minuten zu spät kamen, konnten eigentlich schon wieder nach Hause gehen – alle Tore waren schon gefallen, wie sich am Ende zeigen sollte. Der frühen Gästeführung durch ein Eigentor nach einer Ecke sollten drei Treffer der Gastgeber gegen eine in Konfusion befindliche Herberner Abwehr folgen. „Wir haben in der Defensive unerwartete Schwächen gezeigt – katastrophale Fehler, die dann prompt bestraft wurden“, sollte Kalpein später über die Anfangsphase der Partie sagen.

Nach dem dritten Gegentreffer fing sich der SVH wieder und ergriff selbst die Initiative. Vorne aber ließen es die Blau-Gelben an letzter Konsequenz vermissen, so dass Bemühungen um einen Anschlusstreffer bis zum Ende fruchtlos blieben. Bemühungen, die durch die Taktik der Gastgeber nicht gerade erleichtert wurden. Der TuS spielte in Halbzeit zwei mit nicht weniger als fünf Spielern in der Abwehr.

SVH: Fenker – Schmitt (78. Hoenhorst), Just, J. Höring, Schütte (57. Sobbe) – Airton, Schulte, Breloh – Lünemann (57. Schwick), Trapp, Krampe (57. Scholtysik). Tore: 0:1 Kemper (2./ET), 1:1 Hagedorn (4.), 2:1 Kemper (9.), 3:1 Jungfermann (20.).